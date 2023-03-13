Aydınlık'tan 'HÜDA-PAR' iddiası: AKP'li milletvekili 'Tüm Türkiye'de kaybedeceğiz' dedi

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 10:55

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 10:55

Terör örgütü Hizbullah'ın siyasi kanadı olduğu bilinen Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR) Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı kaldı. Parti bu kapsamda, 14 Mayıs'taki seçimde cumhurbaşkanı adayı göstermeyerek, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini ilan etti.

AKP ile HÜDA-PAR'ın bu anlaşması Cumhur İttifakı'nın sıkı destekçisi Vatan Partisi'nde tepkiye neden oldu. Partinin genel başkanı Doğu Perinçek, "PKK’ya evet demekle HÜDA PAR’a evet demek arasında hiçbir fark yok" diyerek, bu kararla "Cumhur İttifakı'nın Türk milletini kaybedeceğini" söyledi.

Vatan Partisi'nin yayın organı Aydınlık da konuyu bugünkü manşetine taşıdı. Gazetenin haberine göre, AKP'li bir milletvekili kararla ilgili olarak Aydınlık'a yaptığı değerlendirmede tepkisini "Doğu ve Güneydoğu'dan üç beş vekil peşine düşerken, tüm Türkiye'de milletvekili kaybedeceğiz" diyerek dile getirdi.

Haberde ismi açıklanmayan milletvekili ayrıca "Şimdi seçim bölgemdeki seçmene bunu nasıl anlatacağımı düşünüyorum" dedi.



İşte Aydınlık'ın bugünkü manşeti: