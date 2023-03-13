AKP'li vekilin ekibinin olduğu otomobil kaza yaptı: 3 yaralı

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 00:24

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 00:24

AKP Denizli Milletvekili Cahit Özkan'ın Babadağ ilçesinde gerçekleştireceği programı takip etmek üzere Denizli il merkezinden yola çıkan ve içerisinde Özkan'ın danışmanı ve basın ekibinin bulunduğu araç, Babadağ yolunda kaza yaptı.

DANIŞMANI AMELİYATA ALINDI

Kazada Cahit Özkan'ın danışmanı Rafet Başak ile basın ekibinde görev yapan iki kişi yaralandı. Kolu kırılan Rafet Başak'ın ameliyata alındığı öğrenilirken, diğer yaralıların ayakta tedavi edildikleri bildirildi.