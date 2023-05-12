AKP'li Ali İhsan Yavuz'dan Muharrem İnce oylarıyla ilgili açıklama

Yayınlanma: 12.05.2023 - 15:05

Güncelleme: 12.05.2023 - 15:05

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, parti genel merkezinde seçim günü hazırlıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yavuz, "Seçim varsa mili irade var. Hepimiz istiyoruz ki Pazar günü sükunet içerisinde bir gün geçirelim. Herkes milli iradeyi sandığa kusursuz bir şekilde yansıtsın" dedi.

"KONUYU YSK'YA BIRAKIYORUM"

Muharrem incenin adaylıktan çekilmesne ilişkin de konuşan Yavuz, "Biz Muharrem İnce'nin sonuna kadar bu yarışa devam etmesini isterdik. Pusula netleşmiştir. Kesinleşmiştir. Cumhurbaşkanlığı oy pusulasının değişme şansı yok. Peki bu oylar ne olacak; çok açık ve net hüküm olmaması nedeniyle konuyu YSK’ya bırakıyorum" ifadelerini kullandı.