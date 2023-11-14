Yayınlanma: 14.11.2023 - 18:13

Güncelleme: 14.11.2023 - 18:13

AKP’li avukatlar Metin Külünk, Mücahit Birinci ve Burak Bekiroğlu, Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı Bakanlık Muhabere Bürosu’na dilekçe verdi. Dilekçede, Adalet Bakanlığı’nın Gazze’yi ablukaya alarak saldırı başlatan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (UCM) suç duyurusunu iletmesi talep edildi.

23 SAYFALIK DİLEKÇE

23 sayfalık dilekçede şu ifadeler kullanıldı:

“Yargılanması talep edilen Benjamin Netanyahu, mu¨snet suc¸ları tu¨m du¨nyanın go¨zu¨ o¨nu¨nde is¸lemektedir. O¨yle ki, Siyonist yapılanmanın hayali haritasını gerc¸egˆe do¨nu¨s¸tu¨rebilmek maksadıyla, bu plan c¸erc¸evesinde, bebek, c¸ocuk, kadın, sivil demeden, Gazze’de yas¸ayan tu¨m insanları katletmektedir. Bas¸vurumuza ve talebimize konu kis¸i I·srail Bas¸bakanı Benjamin Netanyahu, isnat edilen suc¸ları is¸lerken, uluslararası mu¨ktesebata go¨re yasaklanan silahları kullanmaktan c¸ekinmemektedir. Bizler ise, hukuki tavsif ic¸in dahi olsa, isnat edilen suc¸lar kavramını kullanırken kendimizden ve insanlıgˆımızdan utanmaktayız.

“İNSANLIĞIMIZDAN VAZGEÇMEMİZ DEMEKTİR”

Bu katliama artık dur denilmesi gerekmektedir. Bizler, insan olarak, hukukc¸ular olarak, STK’lar olarak, vatandas¸lar olarak, is¸lenen bu insanlık suc¸una, soykırıma, savas¸ suc¸larına, ancak hukuk c¸erc¸evesinde dur diyebiliriz. Onlar gibi hukuk tanımamazlık yapmamız mu¨mku¨n degˆildir. Bu noktada, as¸agˆıda c¸izecegˆimiz c¸erc¸evede, bu suc¸ların takibi ve yargılama ancak Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin yetki ve sınırlarında olabilecektir. Bebeklerin, c¸ocukların, kadınların ve savunmasız sivillerin katledilmesine seyirci kalmamız demek, insanlıgˆımızdan vazgec¸memiz demektir. Bizlerin bu durum kars¸ısında eli, kolu bagˆlı olarak oturmamız beklenemez, zira biz Netanyahu gibi degˆiliz, bizler insanız. Aynı zamanda, Tu¨rk vatandas¸ları olarak, bu zulme sessiz kalmamamız hususu ceddimizden bizlere mirastır.

“SOYKIRIM YAPAN NETANYAHU”

Siyonizimi yer yu¨zu¨nde mutlak gu¨c¸ kılmaya c¸alıs¸an ve bunun ic¸in hayal ettikleri, fakat hayata gec¸irmeleri imkansız olan haritalarının hayali pes¸inde kos¸malarından dolayı, insanları katlederek soykırım yapan Netanyahu ve birlikte hareket ettigˆi kis¸ilerin, adil bir s¸ekilde uluslararası ceza normları c¸erc¸evesinde, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından yargılanmaları yapılmalıdır. Bu, insanlıgˆın hukuka olan gu¨veni ve cezasızlık algısının dogˆmaması ic¸in zaruridir.

Aksi taktirde, tu¨m bu olanlara sessiz kalınması, insanlıgˆın hukuka olan inancını zedeleyecek ve Uluslararası Ceza Mahkemesinin tarafsızlıgˆına go¨lge du¨s¸u¨recektir. Tarafsızlıgˆı ve etkisi noktasında s¸u¨pheye du¨s¸u¨len bir Uluslararası Ceza Mahkemesi, insanlıgˆın bir gu¨venlik sigortası olma vasfını yitirecek, bu vadide, uluslararası ceza hukuku mu¨ktesebatı etkisiz bir masaldan ibaret kalacaktır.”