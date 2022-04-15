AKP'li Aydemir: Millet İttifakı 2023'e kadar darmadağın olacak

15 Nisan 2022 Cuma, 13:03

AKP Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Millet İttifakı'nı ve 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' çalışması yürüten muhalefet partilerini hedef aldı.

Aydemir, bir gazetecinin, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun, "üçüncü bir ittifak olabilir" çıkışına dair, daha sonra "ittifak içinde ittifak" şeklinde açıklama yapması üzerine, şunları kaydetti:

"Bunlarda bir netlik yok, samimiyet yok. İttifak yapmışlar sözüm ona ama ittifak içinde ittifakçıklar var zaten. Malumu ilan ettikleri gibi bir hal ortaya çıkmış. Sonra fırça yemiş ki düzeltme gereği duyuyor. Bunların ittifakı bir defa asgari müşterek bile ifade etmiyor. 28 Şubat döneminde CHP'nin, şimdi Karamollaoğlu'nun iddiacısı olduğu davaya yaptıklarını hepimiz biliyoruz. Buna rağmen CHP'yi kucaklayan bir tarz, bana göre Saadet Partilileri değil sadece ve sadece Karamollaoğlu'nu ifade ediyor. Karamollaoğlu'nun da Sayın Cumhurbaşkanı'na bireysel düşmanlıktan kaynaklanan bir tarzı var. Millet İttifakı 2023'e kadar darmadağın olacak, şimdiden bunun ucunu görebiliyoruz."

Eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu'nun "Geçmişte itiraz etmeseydim benim başbakanlığım gitmezdi ve benden sonraki Başbakan gibi milyarlarıma milyarlar katardım" açıklamasına ilişkin değerlendirmesinin istenmesi üzerine Aydemir, "Bunu, çok ayıp açıklamalar olarak görüyorum. Ayrıştığınız yere dönük bu neviden ispata ihtiyaç duyan isnatlar, başbakanlık yapmış birine yakışmayacak iddialardır. Bunlar ispatlanmamış, iftira mahiyeti taşıyan iddialardır" dedi.

KARAMOLLAOĞLU NE DEMİŞTİ?

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, Karar TV’de dün yaptığı konuşmasında yer alan “üçüncü ittifak olabilir” ifadesi üzerine başlayan tartışmalar için sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı. Karamollaoğlu, "Biz, ‘ittifak içinde ittifaklar’ olabilir kanaatini gündeme getirmiştik; öyle görülüyor ki, eksik kalmış veya yanlış anlaşılmış. Biz, dünkü konuşmamızda altılı masayla ilgili farklı bir fikir gündeme getirmedik" demişti.



