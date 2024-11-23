AKP'li Bağcılar Belediyesi 2024 yılında dördüncü kez araç ihalesine çıktı

Yayınlanma: 23.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 23.11.2024 - 04:00

AKP’li Bağcılar Belediyesi’nin 2023 Sayıştay raporunda belediyenin 2023 yılı sonuna kadar azaltması gereken hizmet alımı suretiyle edindiği taşıt sayısının azaltılmadığı belirtildi. Tartışmalar sürerken belediye, art arda araç kiralama ihalesi yapmaya devam ediyor.

Bağcılar Belediyesi, 231 araç kiralama işi için ihaleye çıktı. İhaleyi AKP’ye yakınlığıyla bilinen Akmercan Turzim Taşımacılık İnşaat şirketi aldı. İhalenin bedeli 779 milyon 893 bin TL. Kiralanacak araçların arasında binek otomobil, 4x4 otomobil, hafif ticari kamyonet ve minibüs de var. Şirket 2010’dan bu yana çok sayıda kamu kurumundan 185 ihale aldı. İhalelerin sözleşme bedeli 7 milyar 270 milyon 523 bin TL. Belediye bu yıl dört kez araç kiralama ihalesine çıktı. 2024 yılında araç kiralama ihalelerinin yaklaşık maaliyetinin 2 milyar TL’ye yakın olduğu ifade ediliyor.