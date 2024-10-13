AKP’li Başakşehir Belediyesi'nden gizli ek bütçe

Yayınlanma: 13.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 13.10.2024 - 04:00

Adrese teslim kamu ihaleleri ve arsa satışlarıyla gündeme gelen AKP’li Başakşehir Belediyesi’nde tartışmaların ardı arkası kesilmiyor. Belediye kamuda tasarruf kapsamında emekçiden ve yurttaştan kısarken yandaşa servet aktarımı belediye eliyle sürüyor. Belediyenin son tartışmalı uygulaması da belediye meclisinde alınan ‘gizli’ ek bütçe kararı oldu. CHP Bütçe Plan Komisyonu Komisyon üyesi Sedat Aslan ek bütçe gündem maddesinin ayrıntılarını mecliste sorsa da bu soru yanıtsız kaldı. Bu bütçenin nereye harcanacağı bilinmezken ek bütçenin tutarı dahi gizli kaldı.

CHP Başakşehir İlçe Başkanı Beyzade Kayabaşı konuya ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu. Belediyenin 2024 bütçesi 5 milyar 450 milyon TL olmasına karşın 31 Mart yerel seçimlerinden sonra ekonomik sorun yaşadığını ve bu kapsamda meclisten bütçenin yüzde 10’u kadar borçlanma yetkisi aldığını söyleyen Kayabaşı, “Yasal süreç başlatacağız” ifadelerini kullandı.