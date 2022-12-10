AKP'li Başakşehir Belediyesi'nden tepki çeken anlaşma
AKP'li Başakşehir Belediyesi, gerici Beyaz El Derneği ile protokol imzalayacak. Cumhuriyet'e konuşan CHP'li Nizamettin Kümeç, "Belediyemizin para, din ve siyaset üçgeninde yer almasına anlam veremiyoruz" dedi.
AKP’li belediyeler vakıflara ve derneklere kaynak aktarmaya devam ediyor. Başakşehir Belediyesi aralık ayı meclis toplantısında, kurucuları arasında AKP’li Tokat Vekili Özlem Zengin’in de olduğu Beyaz El Derneği ile protokol belediye arasında protokol yapma yetkisinin belediye başkanına verilmesi teklifi görüşüldü.
Teklif CHP ve İYİ Partili meclis üyelerinin, “Hayır” oyuna karşın AKP’li üyelerin oylarıyla kabul edilerek belediye başkanına yetki verildi.
Kararı Cumhuriyet’e değerlendiren CHP Başakşehir Meclis Grup Başkanvekili Nizamettin Kümeç, “Bütçenizin çok küçük bir kısmıyla yüzlerce çocuğu barındırabilecek kreşler yapma imkânınız varken, Başakşehir Belediye Başkanlığımızın para, din ve siyaset üçgeninde yer almasına anlam veremiyoruz” dedi.
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