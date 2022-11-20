Başakşehir'de darbedilen motokurye: Ameliyat olacağım

20 Kasım 2022 Pazar, 11:38

Başakşehir 17. Etap'ta dün sabah saatlerinde motosikletli kurye Bedir Keskin, yol verme meselesi nedeniyle tartıştığı O.S. tarafından darbedildi. Olaya tepki gösteren çok sayıda motokurye, gece saatlerinde sitenin önüne konvoy halinde gelerek saldırıyı protesto etti. Bu protesto sırasında sitenin görevlileri ile motokuryeler arasından gerginlik yaşandı. Gerginlik polisin gelmesi ile sona erdi.

"BANA YUMRUKLA SALDIRDI, 10-15 TANE YUMRUK ATTI"

Sipariş getirirken sitenin içerisinde dayak yiyen motokurye Bedir Keskin, "Siparişimi teslim etmek için siteye geldim. Güvenlik daireyi arayıp teyidini alınca motosikletimle beraber içeriye alındım. Siparişi teslim etmek üzere binaya doğru ilerlerken bir kişi, "Buradan geçemezsin" diyerek hakaret etti.

Daha sonra güvenliğe "Ben size bunları buraya almayacaksınız demedim mi" diyerek aynı şekilde tepkisini gösterdi. Saldırgan bana yumrukla saldırdı. Motorla beraber yere düştüm. 10-15 tane yumruk attı. Vücudumda kırık var, yarın ameliyat olacağım" dedi.

"EKMEK PARASI KAZANMAK İÇİN KARDA KIŞTA ÇALIŞIYORUM"

Zor şartlar altında görev yaptıklarını belirten Bedir Keskin, "Biz ekmeğimizi bu motorun üstünde kazanıyoruz. Bu gibi insanların daha saygılı, daha anlayışlı olmalarını bekliyoruz. 2 çocuğuma ekmek parası kazanmak için karda kışta çalışıyoruz. Ekmeğimiz için gece geç saatlere kadar çalışıyoruz. 2 tekerin üstünde rızkımızı kazanıyoruz" diye konuştu.

Saldırganın en ağır şekilde cezalandırılmasını isteyen Bedir Keskin, "Saldırgan şu an gözaltında. Motokurye arkadaşlarıma daha saygılı olmalarını talep ediyorum. Rica ediyorum, biz de insanız. Can taşıyoruz. Canlara bakıyoruz. Onun için biraz daha hoşgörü" ifadelerini kullandı.