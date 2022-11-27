Başakşehir'de gıda fabrikasında yangın paniği!
İstanbul Başakşehir'de içecek tozu üretimin yapıldığı fabrikada yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
İkitelli Keresteciler Sanayi Sitesi'nde içecek tozu üretilen bir fabrikada, 27 Kasım Pazar günü saat 15.30 sıralarında yangın çıktı.
Henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangında yükselen dumanları görenlerin bildirilmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Site çalışanlarından Yıldıray Gece, "Dükkanımıza duman kokusu geldi, dışarı çıktığımızda yan tarafımız yanıyordu. Güvenlik arkadaşlar geldi itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangının kaynağını tam olarak bilmiyoruz" dedi.
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