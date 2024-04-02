AKP’li başkan oy vermeyen partilere hakaret etti

Yayınlanma: 02.04.2024 - 17:08

Güncelleme: 02.04.2024 - 17:16

Muğla’nın Kavaklıdere ilçesinde, Cumhur İttifakı’nın AKP'li adayı Mehmet Demir, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nin kesin olmayan sonuçlara göre 7 bin 499 oyun yüzde 57.23’nü alarak belediye başkanı seçildi. Sonuçların ardından balkon konuşması yapan Demir, oy vermeyenleri terörist ilan etti ve hakaretlet yardırdı.

Demir, “İlçemize bir tek çivi çakmayan zihniyet bugün oylarını artırarak seçim kazandı. Üzülüyorum. Ama teşkilatlarımız içerisinde olan Cumhur İttifakı’nı içerisinde olan bu seçimde davamıza destek vermeyen PKK ile işbirliği yapan onlara destek veren bizim içimizde görünüpte onlara destek veren o hainleri de kınıyorum. O satılmışları da kınıyorum” dedi.