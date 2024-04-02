AKP’li başkan oy vermeyen partilere hakaret etti
Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre yeniden belediye başkanı seçilen Cumhur İttifakı’nın adayı Mehmet Demir, kendisine oy vermeyen partilileri terörist ilan ederek, hakaret etti.
Muğla’nın Kavaklıdere ilçesinde, Cumhur İttifakı’nın AKP'li adayı Mehmet Demir, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nin kesin olmayan sonuçlara göre 7 bin 499 oyun yüzde 57.23’nü alarak belediye başkanı seçildi. Sonuçların ardından balkon konuşması yapan Demir, oy vermeyenleri terörist ilan etti ve hakaretlet yardırdı.
Demir, “İlçemize bir tek çivi çakmayan zihniyet bugün oylarını artırarak seçim kazandı. Üzülüyorum. Ama teşkilatlarımız içerisinde olan Cumhur İttifakı’nı içerisinde olan bu seçimde davamıza destek vermeyen PKK ile işbirliği yapan onlara destek veren bizim içimizde görünüpte onlara destek veren o hainleri de kınıyorum. O satılmışları da kınıyorum” dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul'da yangın faciası: 29 ölü!
- İktidar böyle eridi
- İşte İBB Meclisi'ndeki CHP ve AKP'nin üye sayısı
- 'Evrak çalmak için kameraları kapattırdılar'
- O ilçe AKP'den CHP'ye geçti
- 'Mecbur acı ilacı içirecekti'
- Anket şirketlerinin yerel seçim karnesi
- Ezgi Mola'dan 'Turgut Altınok' göndermesi
- ‘Bu teklifi reddedenler…’
- Adana Demirspor'dan TFF'ye 6 soru!