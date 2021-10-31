AKP'li başkan, 'yolcu garantili' teleferiği muhalefete yasaklayacak

31 Ekim 2021 Pazar, 15:55

AKP Afyonkarahisar İl Başkanlığı İl Danışma Meclisi toplantısında belediyenin faaliyetlerini anlatan Başkan Mehmet Zeybek, Karahisar Kalesi'ne yapılacak teleferik projesiyle ilgili yolcu garantisi verilmesine yönelik muhalefetin gösterdiği tepkiye ilginç sözlerle yanıt verdi.

Zeybek, projeye ilişkin "Teleferik projemiz vardı. Kasım ayı içerisinde yıllık yolcu garantisi ile inşallah ihaleye çıkıyoruz. Bazıları bunu farklı anlıyorlar. CHP ve İYİ Parti başkanları buradan zarar edilirse bu zarar AK Partili meclis üyelerinden tahsil edilsin diyorlar. Bu arkadaşlarımız sanırım hesap bilmiyorlar. Biz 15 yıllık garanti veriyoruz. Bir yolcu bedeli 25 lira. Yaklaşık maliyetimiz 52,5 milyon lira. 140 bin çarpı 15 dediğimizde 52,5 milyon lira ediyor. Biz 52,5 milyon lirayı 15 yıl vadeyle yaptırmış oluyoruz. Kendimiz yapmaya kalksak bankadan kredi alacağız. Buna yüzde 18 ila yüzde 25 faiz işleyecek" dedi.

Projenin maliyetinin 70 milyon lira olacağını söyleyen Zeybek "O mu karlı bu mu karlı?" diye sorup "Ben de diyorum bittikten sonra 'herkes binebilir ama muhalefet asla' diye yazmayı düşünüyorum" diye konuştu.

"ZARARI MECLİS ÜYELERİ ÖDESİN"

CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Yalçın Görgöz, projeye ilişkin açıklamasında “Biz, teleferiğe karşı değiliz. İlimizin tarihi ve kültürel tanıtımına katkı sağlayacak her türlü yatırımı destekleriz ancak “yolcu garantili” olmasına karşıyız” demiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

“Belediye yılda 140 bin yolcu taahhüdünde bulunarak, teleferik fiyatının yaklaşık 25 lira olacağını ve yüklenici firmaya 25 yıllığına işletme hakkı verileceğini ilan etti. Belediye başkanı ise ihaleye giren olmazsa ‘belediye olarak biz yapacağız’ dedi. Belediye yetkililerine soruyorum; Yılda 140 bin yolcu garantisi hedefini hangi kritere göre, neye göre belirlediniz? Bu hedefler tutmadığı takdirde bu karara onay veren meclis üyeleri karşılaşılacak zararın açıklamasını yapabilecekler mi? Biz de diyoruz ki, madem öyle olası bir zararın tamamını onay veren meclis üyeleri ödesinler.”