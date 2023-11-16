AKP'li başkana taciz iddianamesi

Yayınlanma: 16.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 16.11.2023 - 03:00

Tacize uğrayan D.K. ve N.Y, Demirtaş hakkında Karadeniz Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. D.K. soruşturmayı yürüten savcıya verdiği ifadede “Beni sık sık odasına çağırmaya başladı. Daha sonra telefonla arayarak dışarıda görüşmek istediğini söyledi. Kabul etmeyince bana, ‘Evimde görüşebiliriz’ dedi. Başka gün ise Demirtaş’ın kendisini makamına çağırarak ‘İşin de benim, sevgilin de kocan da benim, sen sadece benimle ilgileneceksin’ şeklinde sözler söylediğini anlattı. D.K. ayrıca Demirtaş’ın kendisine sarıldığını ve zorla dudağından öptüğünü de ileri sürdü.

Demirtaş hakkındaki iddiaların soruşturulması için başvurulan İçişleri Bakanlığı’nın izin vermesinin ardından harekete geçen cumhuriyet başsavcılığı, Demirtaş hakkında, “sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı ve cinsel taciz” iddiasıyla iddianame düzenledi. Savcılık, N.Y’nin şikâyetiyle ilgili olarak ise soruşturma sonucunda, delil yetersizliğinden kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Kadınların avukatlığını yapan Yiğit Beşok, “Kovuşturmaya yer yok” kararına itiraz edeceklerini söyledi.



