AKP'li başkandan 'fatura' isyanı: 'Elektrik faturalarını ödeyemeyeceğiz'

02 Şubat 2022 Çarşamba, 17:07

Çamdibi Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda tek aday olarak girdiği genel kurulda yeniden başkanlığa seçilen Reşat Gençtürk, elektrik zamları üzerinden AKP hükümetini eleştirdi.

Bornova Belediyesi'nin Şehit Er Adem Bilaloğlu Sosyal Tesisleri'nde yapılan kongrede konuşan Gençtürk, elektrik faturalarının dükkan kiralarını aştığına dikkat çekti.

"ELEKTRİK FATURALARI KİRALARI AŞMIŞ DURUMDA"

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AKP'den Bornova Belediye Başkan adayı olan ve CHP'li Mustafa İduğ'a karşı kaybeden Gençtürk, esnafın durumuna ilişkin şöyle konuştu:

"Esnaf olarak elektrik derdimiz var, maalesef çok pahalı hale geldi. Çorbacı arkadaşıma gittim. 50 metrekare dükkanı var. Elektrik faturası bin 850 lira gelmiş. Kirası bin 100 TL. Elektrik faturaları maalesef kiralarını aşmış durumda. Bu elektrikleri ödeyemeyiz. 6 bin lira, 9 bin lira fatura gelen dükkanlar var. Hükümetimizden destek istiyoruz. Elektrikleri ödeyemeyeceğiz, bir çare bulmak lazım. Kademeyi mi artıracaksınız, yaz kış tarifesi mi getireceksiniz, KDV'sini mi ÖTV'sini mi indireceksiniz, bu çok önemli. Bu faturalarla yazın kimse dondurma alamaz. Hiç kimse o dondurma dolabını koyamaz.

"ESNAFIMIZ BUZDOLAPLARININ FİŞİNİ ÇEKTİ"

Maalesef esnafımız buzdolaplarının fişlerini çekti. Yarın tavandaki, vitrindeki lambayı da söndürürse sokaklarımız kararır. Caddelerimiz, mahallelerimiz kararır. Esnaf ve sanatkar mahallenin bekçisi, aynı zamanda Cumhuriyet’in ve demokrasinin de bekçisidir. İşlerimiz yüzde 50'lerde. Bu fiyatların yüksekliğinden girdilerin pahalı olmasından dolayı böyle. İnsanların alım gücünün düşmesinden dolayı. Ne yapacağız? Fiyatların, enflasyonun düşmesini bekleyeceğiz."