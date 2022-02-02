İdo Tatlıses de elektrik faturasını paylaştı: 'Böyle ölmem füze atın'

02 Şubat 2022 Çarşamba, 15:10

Gülse Birsel, Seray Sever ve Gökhan Özoğuz gibi ünlü isimlerin elektrik ve doğalgaz faturası isyanına İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses de dahil oldu.

İdo Tatlıses, evine gelen elektrik faturasını takipçileriyle paylaşıp isyan etti.

"FÜZE ATIN"

Instagram hesabından evine gelen 7 bin 40 TL'lik elektrik faturasının fotoğrafını paylaşan İdo Tatlıses, "Böyle ölmem füze atın" notunu düştü.

ÜNLÜ İSİMLERDEN PEŞ PEŞE ZAM İSYANI

Geçtiğimiz günlerde Instagram hesaplarından paylaşım yapan Gülse Birsel, Seray Sever ve Yeşim Salkım gelen faturalara tepki göstermişti. 3+1 evde oturan Gülse Birsel, "Kira tadında elektrik faturamı arz edeyim" diyerek 2 bin 500 TL'lik faturasını paylaşmıştı. Şimdilerde ikiz bebeklerine hamile olan Seray Sever 4 bin 100'lik faturasını yayınlayarak "Ben buna sadece oha diyorum. 150 metrekare eve gelen fatura" ifadelerini kullanmıştı. 2 bin 200 TL'lik doğal gaz faturasının ardından battaniyenin altına girerek video paylaşan Yeşim Salkım ise "Ben Türkiye'den başka bir ülkede yaşıyorum da benim mi haberim yok. Bu zamlar nedir ya? Rüyada kabusta filan mıyız?" demişti.



