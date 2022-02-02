Elektrik zammında yapılan düzenlemenin faturalara etkisi az olacak

02 Şubat 2022 Çarşamba, 04:00

İktidarın yoğun tepkiler üzerine elektrik zammında attığı geri adım, faturaları sadece 41 lira düşürecek. Sanayi ve ticarethaneler ile tarımsal sulamada ise değişen hiçbir şey olmayacak. Hükümet yılbaşında elektrikte kademeli tarifeye geçti. Zam oranı aylık 150 kWh’ye kadar olan harcamaya yüzde 50 olarak belirlenirken ikinci kademeye ise yüzde 125 zam açıklandı.

"41.2 LİRA DÜŞMÜŞ OLACAK"



Ancak iki üç katına çıkan zamlı faturalar gelmeye başlayınca yurttaş şok yaşadı. Bunun üzerine iktidar önceki günkü kabinede kademede değişiklik yapma yoluna gitti. 150 kWh harcama limiti 210’a çıkarıldı. Bu değişiklik yurttaşın derdine yine derman olmayacak. Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Yönetim Kurulu üyesi Olgun Sakarya’nın yaptığı hesaplamaya göre, 210 kWh elektrik kullanan yurttaş ocak tarifesine göre, 329 lira 60 kuruş ödeyecekti. Kullandığı elektriğin 150 kWh’yi düşük, kalan 60 kWh yüksek kademeden hesaplanacaktı. Şimdi kademe sınırı 210 kWh’ye çıkarıldığı için şubatta tamamı düşük kademeden hesaplanacak. Ödeyeceği tutar da 288 lira 40 kuruş olacak. Yani ödeyeceği tutarı 41.2 lira düşmüş olacak.

Ayrıca kademeli tarife sadece meskenlerde var. Sanayi ve ticarethanelerde zam oranı yüzde 125. Tarımsal sulamada da yüzde 92. Bunlarda herhangi bir değişiklik yapılmadı. Sakarya, çözüm için acımasızca yapılan zamların belli oranda geri çekilmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Tarifeler vergilerden arındırılmalı. Mesken tarifesinde KDV kaldırılmalı ya da yüzde 1 gibi bir orana çekilmeli. Tabii tarımsal sulama ile sanayi ve ticarethaneler için de bu yapılmalı” dedi. Sakarya, benzer bir düzenlemenin 2003’te de olduğunu, yine 150 kWh’nin baz alındığını ancak bu tarifenin uygulanmadan kaldırıldığını anımsatarak şu anda ise kişi başı tüketimin 314.2 kWh’ye çıktığını kaydetti. “Buradan hareket edersek kademeli tarife yapılacaksa 300 kWh olması lazım. Düzenleme yine yetersiz kaldı” diye konuştu.