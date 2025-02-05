AKP’li başkandan skandal 'teğmenler' paylaşımı: 'Erdoğan en kudretli paşalarınızın altını bezletti'

Yayınlanma: 05.02.2025 - 10:04

Güncelleme: 05.02.2025 - 10:04

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, AKP Gençlik Kolları Başkanı Hamza Coşkun'un TSK'dan ihraç edilen teğmenlere yönelik yaptığı sosyal medya paylaşımı büyük tepkiye neden oldu.

AKP’li Coşkun, paylaşımında Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde Subay Andı'nı okuyup "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" dedikleri için ihraç edilen teğmenlerin fotoğrafını kullanarak, "Recep Tayyip Erdoğan en kudretli paşalarınızın hapiste altını bezletti, siz kimsiniz de ona kafa tutuyorsunuz" ifadelerine yer verdi.

Skandal paylaşım üzerine CHP Turgutlu İlçe Gençlik Kolları harekete geçti. CHP'liler, Turgutlu Adliyesi önünde yaptığı açıklama ile Coşkun hakkında suç duyurusunda bulundu.

"BİREYSEL GÖRÜŞÜN ÖTESİNDE BİR ANLAYIŞ"

Belediye Başkanı Çetin Akın, CHP İlçe Başkanı Hasan Ayma ve partililerin katılığı, CHP Turgutlu Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Solmaz tarafından okunan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hepimizin bildiği gibi, ordumuz, vatan savunmasının ve milletimizin bağımsızlığının teminatıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin en köklü ve en onurlu kurumlarından biri olan Türk Silahlı Kuvvetleri, her zaman milletimizin göz bebeği olmuş, bağımsızlık mücadelemizin en büyük güvencesi olmuştur. Ancak son yıllarda, TSK’nın içinden yetişen nice vatansever subay ve teğmen, hukuk dışı süreçlerle ihraç edilmiş, yıllarını bu ülkeye adamış birçok askerimiz haksız şekilde hedef haline getirilmiştir.

Daha düne kadar vatanı için canını ortaya koyan teğmenler, haksız ithamlarla ordudan uzaklaştırılırken, bugün de görüyoruz ki, TSK'ya ve onun mensuplarına yönelik sistematik saldırılar devam etmektedir. Bir siyasi partinin gençlik kolları başkanı tarafından yapılan ve daha sonra alelacele silinen bu paylaşım, sadece bireysel bir görüş olmanın ötesinde, TSK’yı itibarsızlaştırmaya yönelik bir anlayışın tezahürüdür.

Bu paylaşımın, Anayasa’nın temel ilkelerine ve Türk Ceza Kanunu’nun 216. ve 301. maddesinin 2. Fıkrasına göre açıkça aykırı olduğu ortadadır. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden, toplumun bir kesimini hedef gösteren ve devletin askeri veya emniyet teşkilatını alanen aşağılama gibi bu tür açıklamalar, yalnızca siyaset malzemesi haline getirilmemeli, aynı zamanda hukuki karşılığını da bulmalıdır."

"MUSTAFA KEMAL'İN ASKERİYİZ"

Açıklama şöyle devam etti:

"Bugün burada, bu paylaşımı yapan kişi hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Ancak bilinmelidir ki, bu yalnızca bir suç duyurusu değil, aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve onun onurlu mensuplarına sahip çıkma iradesidir. Bizler, bu ülkenin kurucu değerlerine inanan gençler olarak, hiçbir siyasi çıkarın milletimizin ortak değerlerini hedef almasına izin vermeyeceğiz! Türk Silahlı Kuvvetleri, kişilerin siyasi hırslarına kurban edilemez! Cumhuriyet’in ve demokrasinin teminatı olan ordumuza yöneltilen bu tür söylemlerin karşısında durmaya devam edeceğiz!

Bu paylaşım, yalnızca belirli bir grubu değil, topyekûn Türk milletini hedef alan bir hadsizliktir. Bizler, CHP Turgutlu Gençlik Kolları olarak, bu sorumsuz ve provokatif söylemleri asla kabul etmiyoruz ve en güçlü şekilde kınıyoruz! Bu ülkede hukukun üstünlüğünü, vicdanı ve adaleti savunmaya devam edeceğiz!

Sözlerime son vermeden önce;

Mustafa Kemal'in askeri olmak suç olamaz olmamalıdır. Bizler, yani hepimiz yani tüm yurttaşlar bugün bu topraklarda başka devletlerin boyunduruğu altında olmadan yaşıyorsak bunu Mustafa Kemal Atatürk 'e borçluyuz. Bugün buradan tüm yurttaşlara seslenmek istiyoruz.Mustafa Kemal Atatürk demekten korkmayın.Ben Mustafa Kemal'in askeriyim diye bağırın.Korkmayın,sinmeyin,kimseden çekinmeyin. Biz gençler korkmuyoruz,sinmiyoruz ve büyük bir gururla Mustafa Kemal'in askeriyiz diyoruz. Bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı bir kez daha vurguluyor, kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."



