'Subay Yemini’ eden teğmenler TSK’den ihraç edildi: Eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök’ten ‘üzücü’ yorumu

Yayınlanma: 04.02.2025 - 11:51

Güncelleme: 04.02.2025 - 11:51

‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ diyerek 'Subay Yemini' eden eden teğmenler Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edildi.

Milli Savunma Bakanlığı, 5 teğmen ile 3 disiplin amirinin Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edildiğini açıklamıştı.

Sözcü’den Saygı Öztürk’e konuşan eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök, söz konusu durumu yorumladı.

Özkök, kararın ağır olduğu söyleyerek ‘üzüldüğünü’ belirtti. Özkök, şunları söyledi:

“DAHA HAFİF BİR CEZA VERİLSEYDİ”

"Keşke böyle bir olay olmasaydı. Hiç değilse, teğmenlere ve amirlerine daha hafif bir disiplin cezası verilip geçiştirilseydi. Bir de tabii üzücü tarafı herkes kendi görüş açısı yönünden meseleye bakıyor. Bakın ben ‘yargı yürütemem’ diyorum ama bir çok kimse yargı yürütüyor. O bakımdan konuşmamak lazım. Tekrar belirteyim, teğmenlerin ve amirlerinin TSK’dan ayırma cezasına çarptırılmasına üzücü bir şey.”

Özkök, 2002’den 2006’ya kadar Genelkurmay Başkanlığı yapmıştı. Ergenekon ve Balyoz kumpaslarında ismi geçen komutanlarla ilgili yorum yapmaktan kaçınıp “Kasaptaki ete soğan doğramam" ifadelerini kullanmıştı.