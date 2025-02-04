'Subay Yemini’ eden teğmenler TSK’den ihraç edildi: Eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök’ten ‘üzücü’ yorumu

Eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök, ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ diyerek yemin eden teğmenlerin TSK’den ihraç edilmesine yönelik konuştu. Özkök “Keşke böyle bir olay olmasaydı. Hiç değilse, teğmenlere ve amirlerine daha hafif bir disiplin cezası verilip geçiştirilseydi ifadelerini kullandı.

'Subay Yemini’ eden teğmenler TSK’den ihraç edildi: Eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök’ten ‘üzücü’ yorumu
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.02.2025 - 11:51

‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ diyerek 'Subay Yemini' eden eden teğmenler Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edildi. 

Milli Savunma Bakanlığı, 5 teğmen ile 3 disiplin amirinin Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edildiğini açıklamıştı.

Sözcü’den Saygı Öztürk’e konuşan eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök, söz konusu durumu yorumladı. 

Özkök, kararın ağır olduğu söyleyerek ‘üzüldüğünü’ belirtti. Özkök, şunları söyledi:

“DAHA HAFİF BİR CEZA VERİLSEYDİ”

"Keşke böyle bir olay olmasaydı. Hiç değilse, teğmenlere ve amirlerine daha hafif bir disiplin cezası verilip geçiştirilseydi. Bir de tabii üzücü tarafı herkes kendi görüş açısı yönünden meseleye bakıyor. Bakın ben ‘yargı yürütemem’ diyorum ama bir çok kimse yargı yürütüyor. O bakımdan konuşmamak lazım. Tekrar belirteyim, teğmenlerin ve amirlerinin TSK’dan ayırma cezasına çarptırılmasına üzücü bir şey.”

Özkök, 2002’den 2006’ya kadar Genelkurmay Başkanlığı yapmıştı. Ergenekon ve Balyoz kumpaslarında ismi geçen komutanlarla ilgili yorum yapmaktan kaçınıp “Kasaptaki ete soğan doğramam" ifadelerini kullanmıştı. 


Etiketler: #Hilmi Özkök #Teğmen #TSK

İlgili Haberler

Teğmenlerin ihraç kararının '47 sayfalık' gerekçesi ortaya çıktı

Teğmenlerin ihraç kararının '47 sayfalık' gerekçesi ortaya çıktı
'Tuzla Piyade Okulu' skandalı… İhraç edilen teğmenler için TSK’den ayrıldı

'Tuzla Piyade Okulu' skandalı… İhraç edilen teğmenler için TSK’den ayrıldı
Can Atalay'dan ihraç edilen teğmenlere ilişkin açıklama

Can Atalay'dan ihraç edilen teğmenlere ilişkin açıklama
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler