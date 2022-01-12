AKP’li başkanın istifası istendi
31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Sarıcakaya Belediye Başkanı seçilen AKP’li Hüseyin Çam’ın parti içinde istifasının istendiği öne sürüldü. Çam'ın AKP Genel Merkezi’ne çağrıldığı ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Selim Yağcı’nın, kendisine 'istifa et' dediği iddia edildi.
AKP’li Eskişehir Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam’ın WhatsApp hesaplarından paylaşılan özel hayatına ilişkin görüntüler sonrası AKP Genel Merkezi’nin aynı gün içerisinde Çam’ın istifasını istediği iddia edildi.
AKP’den 2019 yılında Sarıcakaya Belediye Başkanı seçilen Hüseyin Çam, görüntülerle ilgili kendisine şantaj yapıldığını söyleyip polise başvurmuştu. Yaklaşık 20 gün önce meydana gelen olay sonrası, Çam’ın AKP Genel Merkezi’ne çağrıldığı ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Selim Yağcı’nın AKP’li başkana “istifa et” dediği öne sürüldü.
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