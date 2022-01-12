AKP’li başkanın istifası istendi

12 Ocak 2022 Çarşamba, 10:57

AKP’li Eskişehir Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam’ın WhatsApp hesaplarından paylaşılan özel hayatına ilişkin görüntüler sonrası AKP Genel Merkezi’nin aynı gün içerisinde Çam’ın istifasını istediği iddia edildi.

AKP’den 2019 yılında Sarıcakaya Belediye Başkanı seçilen Hüseyin Çam, görüntülerle ilgili kendisine şantaj yapıldığını söyleyip polise başvurmuştu. Yaklaşık 20 gün önce meydana gelen olay sonrası, Çam’ın AKP Genel Merkezi’ne çağrıldığı ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Selim Yağcı’nın AKP’li başkana “istifa et” dediği öne sürüldü.