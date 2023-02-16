AKP'li başkanın korumaları muhabiri ve depremzedeyi itti
AKP'li Kahramanmaraş Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, deprem bölgesinde kendisine soru sormak isteyen FOX TV muhabirinin sorularını görmezden gelerek cevap vermedi. O sırada Güngör'e "4 enkazım var" diye tepki gösteren bir yurttaşı ise, Güngör'ün korumaları itekledi.
Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler tüm Türkiye’yi derinden sarsarken; yöneticilerin deprem bölgesinde tavırları tepki çekmeye devam ediyor.
AKP'Lİ BAŞKANIN KORUMALARI MUHABİRİ VE DEPREMZEDEYİ İTTİ
Kahramanmaraş Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile korumalarının deprem bölgesindeki hareketleri sosyal medyada gündem oldu.
Güngör, deprem bölgesinde kendisine soru sormak isteyen FOX TV muhabirinin sorularını görmezden geldi. Güngör’ün peşinden giden FOX TV muhabirine ise korumalar engel oldu. O sırada Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e “4 enkazım var” diye seslenen bir yurttaşı ise korumalar itekledi.
Bu hareketine sinirlenen yurrttaş, “Neden vuruyorsun bana, kime vuruyorsun” diye tepki gösterdi.
O anlar sosyal medyada yoğun tepki çekti.
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