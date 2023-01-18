AKP’li başkanın özel aracına yıllarca kasko yaptırıldı

Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 18 Ocak 2023 - 07:17

Otomobil fiyatlarındaki artışların ardından zorunlu trafik sigortası ve kaskolarda da artışlar sürüyor. Bu artışlardan vatandaşın kendi otomobili payına düşeni alırken kamuda artan makam araçlarının sigorta masraflarını da ödüyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) envanterinde bulunan taşıtlara her yıl için kasko ve zorunlu trafik sigortası yaptırılıyor. Meclis’te hem makam hem de hizmet amaçlı kullanılan taşıtların 2023 kasko ve trafik sigortası maliyeti geçen yıl 1.086.756.99 TL iken bu yıl yüzde 307 artarak 5.796.560.00 TL oldu.

TBMM’ye ait kamu araçlarının zorunlu trafik sigortası ve kasko masrafı bir yılda yüzde 307 arttı. Bu yıl ihale ile sigorta ve kaskosu yapılacak araçlar arasında 2004’te o dönem başbakan olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a, Hyundai tarafından hediye edilen limuzin de yer alıyor.

Limuzin, 2015’te ekonomik ömrünü tamamladığı gerekçesiyle ihale ile satıldı. Aracı AKP Bursa Mustafakemalpaşa Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Arif Kamil Özen satın aldı. 2016’dan itibaren her yıl için açılan TBMM araçlarının sigortalanması ve kaskolarının yapılması ihalelerinde limuzin de yer alıyor.

MASRAF 5 KAT ARTTI

Erdoğan kullanmadığı için limuzin bir dönem Emine Erdoğan’ın hizmetine tahsis edilmiş daha sonra da Başbakanlık kaldırılınca “2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 9. maddesine göre belirlenen 20 bin TL tahmini bedel üzerinden, kanunun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile ihaleye çıkarılarak 41 bin 500 TL’ye satılmıştı. Aracın resmi belgelerdeki mevcut değeri ise 900 bin TL olarak kaydedildi. 2015’ten bu yana aracın değeri böylece yüzde 2000 artış kaydetmiş oldu.