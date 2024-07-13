AKP’li belediye afete hazırlıksız

Yayınlanma: 13.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 13.07.2024 - 04:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın memleketi Rize’yi 2019’dan bu yana yöneten AKP’li Rahmi Metin döneminde kentin itfaiyeci sayısı bakımından afetlere yeterince hazırlıklı olmadığı görüldü. Faaliyet raporlarına göre dört senedir hedeflenen itfaiyeci sayısına ulaşılamayan kentte itfaiyeci başına düşen kişi sayısı da yükselmeye devam etti.

Kentte hedeflenen itfaiyeci sayısı 72 olmasına karşın belediyede yalnızca 60 itfaiyeci görev yaptı. Bu kapsamda itfaiyeci başına düşen yurttaş sayısının 1926 olması hedeflenirken 2 bin 466 kişi oldu. Performans değerlendirme bölümünde her yıl “Gerekli talep ve çalışmalarımız devam etmektedir” ifadesi yer alırken sonuç değişmedi. Raporların tehditler bölümünde “doğal afetler ve iklim değişikliği” maddesi yer almasına karşın itfaiye görevlisi sayısının yetersiz olması 2019’dan bu yana Rize Belediye başkanı olan AKP’li Rahmi Metin yönetiminde kentin afetlere hazırlıklı olup olmadığı sorusunu akıllara getirdi.