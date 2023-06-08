AKP’li belediye arsalarını satıyor

Yayınlanma: 08.06.2023 - 04:00

Güncelleme: 08.06.2023 - 04:00

İhaleler kapalı teklif usulü ile yapılacak. Arsaların muhammen bedelleri 111.1 milyon liraya karar çıkıyor. Arsalar Ovacık, Yükseltepe ve Sancaktepe’de bulunuyor. En küçüğü 860 metrekare, en büyüğü ise 13 bin 315 metrekare. Arsaların bazılarında belediyenin tam hissesi bulunuyor. İhalelerin hepsi 20 Temmuz’da yapılacak.

En yüksek muhammen bedeli olan arsa Ovacık’ta. 111,1 milyon lira muhammen bedeli var.

