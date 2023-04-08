AKP'li belediye başkanı Mustafa Demir, 15 yaşındaki çocuktan şikâyetçi oldu

Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 04:00

Güncelleme: 08 Nisan 2023 - 04:00

Samsun’un Tekkeköy İlçesi’nde yaşayan Necati Akçalılar Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi H.S., dedesinden miras kalan evin ve işyerlerinin, bedelinin çok altında kamulaştırılması nedeniyle AKP’li Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’i sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eleştirdi.

Demir, şubatta yaşanan bu olay nedeniyle 15 yaşındaki H.S.’den şikâyetçi oldu. H.S’nin babasına ulaşan polis, çocuğun ifade için adliye gelmesini istedi. H.S. okuldan izin alarak ifade vermeye gitti.

İfade sonrası serbest bırakılan H.S, “Ailem evimiz yıkılacak diye perişan. Büyükşehirin verdiği para ile bizlerin geleceği kararacak. O nedenle bir gün ailem çok üzüntülüydü bir paylaşım yaptım. Sonra da sildim paylaşımlarımı. Okulumdan izin alıp ifade vermeye gittim” dedi.

DAİRE BAŞI 130 BİN TL

24 Şubat’ta protesto eylemi yapan kamulaştırma mağduru aileler “Başkan Demir, atamızdan kalan mirasımızı daire başı 130 bin TL’ye elimizden almak istiyor” diyerek tepki göstermişti.