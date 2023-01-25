AKP'li Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş'ın tacizine sessiz kalındı

Zonguldak Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş iddiaya göre yanında çalışan iki kadına hem sözlü hem de fiziki tacizde bulundu. AKP olayın üzerini örttü. Tacize uğrayan kadınlar, Demirtaş hakkında Karadeniz Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Gökhan Kam
Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 04:00
AKP'li Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş'ın tacizine sessiz kalındı
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Daha önce adı yolsuzluk iddialarıyla anılan Zonguldak Gülüç Belediye Başkanı AKP’li Gökhan Mustafa Demirtaş şimdi de tacizle suçlanıyor. İddiaya göre AKP’li Demirtaş, 2017 yılında belediyede işe başlayan kadını yaklaşık 6 ay sözlü olarak taciz etti. Ardından da 2021 yılında başka bir kadına, işe girişinden yaklaşık 2 ay sonra cinsel saldırıda bulundu. 

TEHDİT DE ETMİŞ 

İddialara göre AKP’li başkanın kadınlara yönelik tacizi her geçen gün arttı. Demirtaş kendisini savcılığa şikâyet edeceklerini söyleyen kadınları ise “Bana hiçbir savcı dokunamaz ve ettiğin şikâyetle kalırsın. Bunu da ailene ve oğluna olacaklarla ödersin. Belediye başkanlığı görevimi bıraksam dahi senin peşini bırakmam. Hayatı sana zindan ederim” diyerek tehdit etti. Gökhan Mustafa Demirtaş tehditlerin yanı sıra kadınların görev yerlerini de birçok kez değiştirdi. 

SADECE O İSTİFA ETTİ

Yaşadığı tacize daha fazla dayanamayan kadınlardan biri hem savcılığa suç duyurusunda bulunurken hem de durumu Zonguldak AKP İl Yöneticisi Satılmış Kutucu’ya anlattı. Kutucu  tacize uğrayan kadını, Zonguldak’taki bir kafede AKP’li milletvekilleri Hamdi Uçar, Ahmet Çolakoğlu ve AKP il yöneticisi Saffet Bozkurt ile bir araya getirdi. Ancak milletvekilleri ve il yöneticileri Demirtaş hakkında herhangi bir şey yapmayarak tacize sessiz kaldı. Taciz mağduru diğer kadın ise olayı yöneticisine anlattı. Ancak yönetici işten çıkarılma korkusuyla  tacizi görmezden geldi. Sadece Gülüç Belediyesi AKP Kadın Kolları Başkanı ve Meclis Üyesi Ferihan Şenol tacize göz yummadı. Olayın aydınlatılması için girişimde bulunan Şenol, sonuç alamayınca AKP’den istifa etti. 


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