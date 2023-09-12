AKP’li belediye bütçesi kadar ek kaynak istedi

Yayınlanma: 12.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 12.09.2023 - 04:00

AKP’li Tuzla Belediyesi, eylül ayı belediye meclisi toplantısında 1 milyar 230 bin 360 bin liralık ek bütçe talebini sundu. Meclis toplantısında yapılan oylamayla ek bütçe talebi kabul edildi. Yılın bitmesine üç ay kala kabul edilen ek bütçe neredeyse belediyenin 2023 yılı esas bütçesi kadar.

İBB CHP Tuzla Meclis üyesi Ülkü Sakalar, raporda bulunan borçlanma talebine kaynak olarak gösterilen “sermaye gelirleri” ibaresinin belediyenin sahip olduğu varlıkların satışı anlamına geldiğini belirtti. Sakalar, “Bütün AKP’li belediyeler ek bütçe istiyor. Bu bile ülkede yaşanan ekonomik krizin ne olduğunu gösteriyor” dedi.

