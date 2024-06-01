AKP’li belediye İmrahor Mahallesi’nde göz yumduğu yeni evlere kepçeyi vurdu

Yayınlanma: 01.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 01.06.2024 - 04:00

Arnavutköy Belediyesi, İstanbul Havalimanı yakınındaki İmrahor Mahallesi’nde “kaçak” olduğu ifade edilen yapıların yıkımı için çalışma başlattı. Belediye ekipleri, polisin aldığı güvenlik önlemleri doğrultusunda evlere kepçeyi vurdu. Çıkan arbedede çok sayıda yurttaş darp edilerek gözaltına alındı.

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Sultangazi İlçe Başkanı Erdal İsa Daşdemir, “Seçimlerden altı ay önce yurttaşa ‘el altından evlerinizi yapın’ gibi bir şey söylenmiş. Doğrudan belediye başkanının bir söylemi yok ancak burada evler seçimden önce yapılmaya başlandı. Seçimi kazanana kadar bu yapılara göz yumdular. Vatandaş elinde ne var ne yok satıp ev yaptı. Seçim kazanıldıktan sonra kaçak yapı olduğu gerekçesiyle yurttaşlara ceza yağmaya başladı. Şu ana kadar yaklaşık 80 ev yıkıldı. AKP’li belediye seçimden önce göz yumduğu evleri seçimden sonra yıktı” dedi.

Evlerde kimse yoktu!

Arnavutköy Belediyesi adına basın açıklaması yapan Arnavutköy Belediyesi Teknik Başkan Yardımcısı Davut Paralı ise yıkılan yapıların kaçak ve henüz inşaat halinde olduğunu ve bu yapılarda yaşayan olmadığını savundu. Yurttaşlara tebligatta bulunulduğu söyleyen Paralı şu ifadeleri kullandı: “Yıkımın yapıldığı bölgelerde imar planları yapıldı. Mülkiyet problemi çözüldü. Vatandaşlarımız artık depreme dayanıklı, yaşanılabilir yapılar yapabilirler.”

‘YALAN SÖYLÜYORLAR’

İsmini vermek istemeyen bir yurttaş ise polis zoruyla mahalleli ninevlerinden edildiğini ve yetkilerin yaptığı açıklamanın doğru olmadığını belirtti. Yurttaş, aksine evlerin bazılarında yaşadıklarını elektrik ve su gibi altyapı sistemlerinin de mevcut olduğunu aktardı. Öte yandan belediyenin ilçede son iki ayda 150 kaçak yapının yıkımına karar verdiği, bunlardan 80’inin ise İmrahor Mahallesi’nde bulunduğu öğrenildi. Ekiplerin yıkımlara devam edeceği de edinilen bilgiler arasında.