AKP’li belediyeden 'ümmet bilinci' etkinliği: Camiye gel bisikleti al!

AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi’nin, ‘Güle Oynaya Camiye Gel’ etkinliği için başvurular başladı. Etkinlikte çocuklara 40 bin bisiklet verilecek.

cumhuriyet.com.tr
18 Haziran 2022 Cumartesi, 04:00
AKP’li belediyeden 'ümmet bilinci' etkinliği: Camiye gel bisikleti al!
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Türkiye’nin en borçlu belediyeleri arasında gösterilen AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi’nin, ‘Güle Oynaya Camiye Gel’ etkinliği için başvurular başladı.

Etkinliğin ödülü olarak da yaz tatilinde 40 gün sabah namazına giden 9-10 yaşındaki çocuklara, 40 bin bisiklet verilecek.

Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Çocuklarımız ümmet olmanın bilincini, camide vakit geçirmenin keyfini bu yaz boyunca hep birlikte bizlere yaşatacaklar” dedi. 


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