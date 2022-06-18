AKP’li belediyeden 'ümmet bilinci' etkinliği: Camiye gel bisikleti al!
AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi’nin, ‘Güle Oynaya Camiye Gel’ etkinliği için başvurular başladı. Etkinlikte çocuklara 40 bin bisiklet verilecek.
Türkiye’nin en borçlu belediyeleri arasında gösterilen AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi’nin, ‘Güle Oynaya Camiye Gel’ etkinliği için başvurular başladı.
Etkinliğin ödülü olarak da yaz tatilinde 40 gün sabah namazına giden 9-10 yaşındaki çocuklara, 40 bin bisiklet verilecek.
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Çocuklarımız ümmet olmanın bilincini, camide vakit geçirmenin keyfini bu yaz boyunca hep birlikte bizlere yaşatacaklar” dedi.
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