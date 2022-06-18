AKP’li belediyeden 'ümmet bilinci' etkinliği: Camiye gel bisikleti al!

18 Haziran 2022 Cumartesi, 04:00

Türkiye’nin en borçlu belediyeleri arasında gösterilen AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi’nin, ‘Güle Oynaya Camiye Gel’ etkinliği için başvurular başladı.

Etkinliğin ödülü olarak da yaz tatilinde 40 gün sabah namazına giden 9-10 yaşındaki çocuklara, 40 bin bisiklet verilecek.

Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Çocuklarımız ümmet olmanın bilincini, camide vakit geçirmenin keyfini bu yaz boyunca hep birlikte bizlere yaşatacaklar” dedi.