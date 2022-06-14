Konya'da tarihi eser operasyonu: 106 sikke ile 268 obje ele geçirildi

14 Haziran 2022 Salı, 11:00

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya'da bir kişinin elindeki tarihi eser niteliğindeki eşyaları satmaya çalıştığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, merkez Meram ilçesindeki bir eve operasyon düzenledi.

OBJE VE SİKKELERE EL KONULDU

Yapılan aramalarda çeşitli dönemlere ait 106 sikke, tarihi eser niteliğinde 268 obje ve dedektör ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.