Konya'da tarihi eser operasyonu: 106 sikke ile 268 obje ele geçirildi
Konya'da 106 sikke ile 268 objenin ele geçirildiği tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan gözaltına alınan şahıs hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya'da bir kişinin elindeki tarihi eser niteliğindeki eşyaları satmaya çalıştığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, merkez Meram ilçesindeki bir eve operasyon düzenledi.
OBJE VE SİKKELERE EL KONULDU
Yapılan aramalarda çeşitli dönemlere ait 106 sikke, tarihi eser niteliğinde 268 obje ve dedektör ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.
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