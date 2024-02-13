AKP’li belediyeler borç batağına saplandı: Hazine borcu 10 milyarı geçti

Hazine borçlusu olan 30 mahalli idarenin 17’si, AKP ve kayyum yönetimindeki belediyelerden oluştu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.02.2024 - 09:55
AKP’li belediyeler borç batağına saplandı: Hazine borcu 10 milyarı geçti
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Yerel yönetimlerin geçen yılsonu itibarıyla toplam Hazine borçları hesaplandı.

Hazine borçlusu mahalli idarelerin listesinde AKP ve kayyum yönetimindeki belediyelerin ağırlıkta olması dikkat çekti. Buna göre, 30 mahalli idarenin toplam Hazine borcunun 5 milyar 767 milyon TL’sini AKP’li başkanlar ya da kayyumlar tarafından yönetilen kurumlar yaptı.

KOCAELİ ZİRVEDE

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre AKP’li Tahir Büyükakın yönetimindeki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “En borçlu belediye” unvanını geçen yıl da kimseye kaptırmadı.

Belediye, 2 milyar 123 milyon 984 bin TL ile en borçlu AKP’li belediye oldu. Kocaeli’nin arkasından 1 milyar 65 milyon 951 bin TL’lik borç ile AKP’li Samsun Büyükşehir Belediyesi geldi. Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin Hazine borcu ise kayıtlara, 407,6 milyon TL olarak geçti.

Hazine Alacak Stoku verileri de AKP ve kayyum idaresindeki yerel yönetimlerin bilançosundaki vahim tabloyu gözler önüne serdi. Bazı yerel idarelerin borçları, şöyle sıralandı:

Batman Belediyesi (kayyum): 350 milyon 249 bin TL

Bursa Büyükşehir Belediyesi (AKP): 604 milyon 108 bin TL

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (AKP): 424 milyon 224 bin TL

Denizli Büyükşehir Belediyesi (AKP): 74 milyon 686 bin TL

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (AKP): 31 milyon 41 bin TL

Siirt Belediyesi (kayyum): 71 milyon 392 bin TL

Sivas Belediyesi (AKP): 272 milyon 217 bin TL

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (kayyum): 238 milyon 429 bin TL


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