AKP'li Bülent Turan'dan Kılıçdaroğlu'na: '6'lı masada olup TÜRGEV ve Ensar Vakfı açılışlarında olanlar da kaçacak mı?'

28 Mayıs 2022 Cumartesi, 13:06

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Ensar Vakfı'nın şubesini ziyaret etti. Burada şube yöneticileri tarafından karşılanan Turan, ziyarette yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi.

Turan, şunları kaydetti:

"Kılıçdaroğlu, her geçen gün siyaset olgunluğunu kaybediyor. Ana muhalefet liderinin iftira, tehdit dolu açıklamalarını bu topraklar hak etmiyor. İftira atarak, yalan söyleyerek, mekan basar gibi devlet kurumlarının önüne giderek siyaset yapılmaz. Kendisi adına biz mahcup oluyoruz. Zaman zaman 'helalleşme' dese de olumlu mesajlar vermeye çalışsa da karakter değişmiyor. Siyaset üretemeyen Kılıçdaroğlu, ABD Adalet Bakanlığının sitesinden herkesin ulaşabileceği belgeler üzerinden gizemli bir hava estirmeye, algı yapmaya çalıştı. İftira ve yalanla bir yere varılmaz. Allah akıl fikir ve izan versin. Kılıçdaroğlu kendisini esir alanların biçtikleri acı rolü oynuyor. Vakıflara, bürokratlara saldırarak bir şey elde edemez. Siyasetçinin muhatabı siyasetçidir. Kılıçdaroğlu'na soruyoruz; 6'lı masada olup TÜRGEV ve Ensar Vakfı açılışlarında olanlar da kaçacak mı?"

Bülent Turan'a ziyaretinde, AKP'li Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz da eşlik etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, salı akşamı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve aile bireylerinin yurt dışına kaçmaya hazırlandığı, bu kapsamda TÜRGEV ve Ensar Vakfı aracılığıyla ABD'ye para transferi yaptığı iddiasında bulunmuştu.