AKP'li Çakır: Milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan’ı unutmadık, kıyamete kadar unutturmayacağız
AKP Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, Gezi Davası'nda verilen cezaları üzerinden AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı savunduğu konuşmasında "Hain girişimleri durduran milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan’ı unutmadık, kıyamete kadar unutturmayacağız" dedi.
AKP Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Gezi Parkı eylemlerine ilişkin verilen mahkeme kararları sonrası yapılan açıklamalarda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tehdit edildiğini öne sürdü.
"Milletimizin oylarıyla seçilen Sayın Cumhurbaşkanımıza ve milletimize saygı duymayı öğreneceksiniz" diyen Çakır, Gezi eylemlerinin 17-25 Aralık operasyonu ve 15 Temmuz darbe girişiminden farkı olmadığını iddia etti.
Eylemlerde en önde saf tutarak 'mesele ağaç değil' diyen sanatçıları, akademisyenleri, yazarları unutmadıklarını söyleyen Çakır, "Ekonomik olarak düze çıktığımız bir dönemde, ülkemizi 168 milyar dolar yükün altına sokan bu sokak teröristlerini unutmuyoruz. Bütün bu hain girişimleri durduran milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan’ı unutmadık, kıyamete kadar unutturmayacağız. Gezi bir direniş değil terör eylemidir. Gezi parkı eylemleri ülkemize yapılmış bir darbe teşebbüsüdür. Gezi olayları vatana ihanettir" dedi.
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