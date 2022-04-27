Doğu Perinçek’ten 'Gezi Parkı' açıklaması: Güçleri yetiyorsa benim de yakama yapışsınlar

27 Nisan 2022 Çarşamba, 11:10

Gezi Davası’nın karar duruşması sonucunda, Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet cezası, 16 kişiye ise 18’er yıl hapis cezası verilmişti. Mücella Yapıcı, Can Atalay, Çiğdem Mater, Yiğit Ekmekçi, Hakan Altınay ve Mine Özerden’in tutuklanmasına karar verilmişti.

Doğu Perinçek, Ulusal Kanal’da 'Çıkış Yolu' programına konuk oldu. Perinçek, Gezi Davası’nda Osman Kavala’ya ve diğer sanıklara verilen hapis cezaları hakkında konuştu.

Perinçek konuşmasında şunları söyledi:

"Gezi eylemlerinde biz de varız. Hadi güçleri yetiyorsa yakama yapışsınlar. Sizler onun başındaydınız biz hapishaneydik ama... Gezi hükümete karşı protesto eylemleri. Biz orada hükümet istifa dedik. Kavalalar istifa fikrine katılmıyorlardı. Hükümet istifa denilebilir… Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman başbaşkandı."