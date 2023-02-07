AKP'li Çelik ve CHP'li Karalar afet bölgesinde
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile beraber Adana fuar alanında toplanmış yurttaşları ziyaret etti.
Adana TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'ne gelen AKP Sözcüsü Ömer Çelik, fuar alanında kalan depremzedelere geçmiş olsun dileklerini iletti, yetkililerden bilgi aldı.
Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Çelik, ihtiyaçlarla ilgili çeşitli birimlerin raporlama yaptığını hatırlattı.
O raporlamaların yanı sıra sahada gezerek ihtiyaçları yerinde görmeye çalıştıklarını ifade eden Çelik, "Tabii çok büyük bir afet, büyük bir imtihanın içindeyiz. Pek çok eksiklik söz konusu olabiliyor. Çünkü yeni yeni enkazların orada sevdiklerini bekleyen vatandaşlarımızdan buraya gelenler oluyor. Buralar onların kalması için hazırlandı. Oteller nitekim aynı şekilde, başka yerleşim yerleri de hazır. Bu çerçevede inşallah hızlıca bunun giderilmesi için burada bir koordinasyon oluşturuyoruz" diye konuştu.
CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da koordinasyon içinde hep birlikte çalıştıklarını, sabah erken saatlerinden itibaren olaylara müdahale edildiğini vurguladı.
En az ölümün olmasını istediklerini ve bunun için herkesin elinden geleni yaptığını dile getiren Karalar, "AFAD, valilik, bakanlık, belediyelerin tamamı elinden gelen her şeyi yapıyor ama tabii ki kolay değil. Özellikle ikinci depremden sonra hiç kimse evine girmiyor" ifadesini kullandı.
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