AKP Adıyaman Milletvekili Yakup Taş kimdir? Yakup Taş neden hayatını kaybetti?

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 15:32

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 15:37

AKP Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, enkaz altında yaşamını yitirdi.

YAKUP TAŞ KİMDİR?

16 Haziran 1959'da Adıyaman'da doğdu. Baba adı Ali, anne adı Rabiahan'dır.

İş insanı olan Taş, 2002,2007 ve 2011 Genel seçimlerinde AKP Milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulundu.01 Kasım 2015 Genel Seçimlerinde AKP Adıyaman 5. sıra milletvekili adayı olarak seçimlere katıldı. Siyasi faaliyetlerinin yanı sıra Adıyaman'da Zirai ve Ticari alanda faaliyet gösteren şirketlerin girişimciliği, kuruculuğu ve yöneticiliği, Adıyaman Spor Kulübü yöneticiliği ile 2002 yılından 2011 yılına kadar Adıyaman Ziraat Odası Başkanlığı görevini yürüttü.

TBMM 27. Dönem AK Parti Adıyaman milletvekilidir. Ayrıca Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyesidir.

Taş, evli ve 6 çocuk babasıdır.

YAKUP TAŞ NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Milletvekili Taş ve ailesi, Atatürk Bulvarı Tapı Kadastro Müdürlüğü yakınlarında yer alan binalarında bulundukları esnada depreme yakalandı. Milletvekili Yakup Taş ve ailesinin yarı sıra binada bulunan bir çok kişinin enkaz altında kaldığı öğrenildi. Yakup Taş'ın enkaz altında hayatını kaybettiği açıklandı.