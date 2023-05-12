AKP'li Çetin'den Kılıçdaroğlu'nun Ruslarla ilgili paylaşımına tepki: 'Turizme yansıdı, üzüldük'

Yayınlanma: 12.05.2023 - 16:46

Güncelleme: 12.05.2023 - 17:01

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, dün Twitter’dan Ruslarla ilgili yaptığı paylaşıma tepki gösteren AKP'li Antalya İl Başkanı Ali Çetin, yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nun paylaşımının Antalya'da turizm ve tarımla uğraşanlar tarafından talihsiz bir açıklama olarak karşılandığını söyledi.

Açıklamanın hemen sahada karşılığını gösterdiğini belirten Çetin, turizmde yüzde 90'lara varan iptaller olduğunun turizmciler tarafından söylendiğini kaydetti.

Tarımda da Rusya'ya ihracatlarının yüksek olduğuna işaret eden Çetin, "Tarımı, turizmi, ticareti ilgilendiren bir hususta, iktidara talip olan bir partinin adayının talihsiz açıklamasını Antalyalılar olarak yakıştıramadık" dedi.

Çetin, Kılıçdaroğlu'nun talihsiz paylaşımını üzüntüyle karşıladıklarını sözlerine ekledi.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam saatlerinde Twitter’dan hem Türkçe hem de Rusça olarak "Sevgili Rus Dostlarımız, dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, deep fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. Eğer 15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız, elinizi Türk'ün devletinden çekin" paylaşımında bulunmuştu.

Kremlin sözcüsü Peskov, bugün yaptığı açıklamada Rusya'nın Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerine müdahale ettiği iddialarının yanlış olduğunu ve yalancılar tarafından uydurulduğunu söyledi.

Peskov, "Bu tür iddiaları Kılıçdaroğlu'na iletenlerin yalancı olduğunu ve Rusya'nın Türkiye ile ilişkilerine büyük değer verdiğini" ifade etti.