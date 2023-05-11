Son dakika... Kılıçdaroğlu'ndan kaset ve şantaj açıklaması! Rusya'ya mesaj verdi

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından "Sevgili Rus dostlarımız, dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, Deep Fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. Eğer 15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız, elinizi Türk’ün devletinden çekin. Biz hala işbirlikten ve dostluktan yanayız." açıklamasında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.05.2023 - 20:04
Son dakika... Kılıçdaroğlu'ndan kaset ve şantaj açıklaması! Rusya'ya mesaj verdi
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Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Rusya’ya yönelik bir mesaj paylaştı.

“KASET MONTAJININ ARDINDA SİZ VARSINIZ”

Mesajında, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’ye kurulan ve gerçeği yansıtmayan ‘kaset kumpası’na değinen Kılıçdaroğlu, “Dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, Deep Fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun paylaşımı şöyle:

“Sevgili Rus Dostlarımız, Dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, Deep Fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. Eğer 15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız, elinizi Türk’ün devletinden çekin. Biz hala işbirlikten ve dostluktan yanayız.”

Kılıçdaroğlu ayrıca, Türkçe paylaşımının yanı sıra konuyla ilgili bir de Rusça mesaj yayımladı.


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