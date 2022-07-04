AKP'li Ceylan, anıt ağaçları kesen Orman İşletmesi'ne isyan etti: 'Üzüntümüzden kahrolduk'

04 Temmuz 2022 Pazartesi, 11:35

AKP Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Ankara'da bulunan Nallıhan Sarıçalı Dağı'nda 50 kadar anıt ağacın kesildiğini belirtti.

Ceylan, Nallıhan İlçesi yakınlarındaki ormanlık alanın 21 Ekim 2021'de AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile Sarıçalı Dağı Milli Parkı olarak koruma statüsüne kavuşturulduğunu dile getirdi.

Bölgede, 600 civarında anıt özelliği taşıyan 70 ile 180 santimetre çapında 500 ile 1200 yaş aralığında karaçam, kasnak meşesi, ardıç ve fındık ağaçları bulunduğunu belirten Ceylan, Sarıçalı Dağı'nın zengin biyoçeşitliliğe sahip olduğunu söyledi.

Ceylan, bölgenin Türkiye'nin anıt ağaç müzesi özelliği taşıyan eşi bulunmayan tek ekosistem olduğunu ifade ederek, Sarıçalı Dağı Milli Parkı'nın kuzey eteklerinde çok sayıda anıt ağaç olmasına ve mutlak korunması gereken ekosistem olmasına rağmen Orman Genel Müdürlüğünün bölgenin milli park sınırına dahil edilmesine izin vermediğini bildirdi.

Bu ormanlarda ve eğimi yüzde 60 üzerinde olan ormanlarda silvikültürel müdahaleler yapılamayacağını belirten Ceylan, "Aslında ana amaç bu ormanların doğal haliyle olduğu gibi korunmasıdır. Amenajman Planı'ndaki bu açık öngörüye rağmen, plana aykırı olarak bakım yapmak bahanesiyle bu alanda yüzlerce ağaç kesilmiş bulunmaktadır. Bu kesilen ağaçlardan 50 civarındaki ağaç ise anıt ağaç özelliği taşımaktadır" diye konuştu.

'ALLAH'A HAVALE' ETTİ

Nallıhanlı olduğunu ve Orman İşletme Şefliği ile genel müdürlük görevlerinde bulunduğu için bölgede teknik inceleme yaptığını anlatan Ceylan, "Yaptığımız incelemeler neticesinde yapılan ağaç kesimlerinin bilimden, teknikten uzak Amenajman Planı'na aykırı olduğuna bizzat şahit olduk. Kesilen 50 civarındaki anıt ağacın 80-140 cm çapında, yaklaşık 500-1100 yaşlarında olduğu anlaşılmış olup, bu manzara karşısında üzüntümüzden kahrolduk" ifadelerini kullandı.

Konuya dair Twitter hesabından da kesilen ağaçlardan bazılarının fotoğraflarını paylaşan Ceylan, "Ülkemizin tek Anıt Ağaç Müzesi olan Nallıhan Sarıçalı Dağı nda çapları 70 ile 140 cm, yaşları 500 ile 1200 olan 50 ye yakın anıt ağaç Orman İşletmesi tarafından kesilmiştir. Bu katliamı meslek taasubu içinde örtbas etmeye çalışanları Allah a havale ediyorum" dedi.