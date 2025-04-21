AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrenci eylemlerini ve boykotu hedef aldı: Tüm tuşlara basılıyor

Yayınlanma: 21.04.2025 - 15:29

Güncelleme: 21.04.2025 - 15:39

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜRKSAT 6A Hizmete Alma Töreninde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"İlk yerli ve milli haberleşme uydumuz Türksat 6A'nın hizmete alma töreni vesilesiyle bugün beraberiz. Türksat 6A'yı 9 Temmuz 2024'te uzaya fırlatmış, ilk test yayınını 17 Şubat'ta yapmıştık. Tüm süreçler sorunsuz tamamlandı. Türksat 6A'nın ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Projenin başarıyla ilerletilmesine emeği geçen kardeşlerime teşekkür ediyorum.

Uydularımızın dünya genelinde ulaştığı nüfus 3,5 milyardan 5 milyara yükselecek"

Yeni haberleşme uydumuz, yerli ve milli teknoloji üretme hedefimiz doğrultusunda 20 yıla yayılan titiz, yoğun ve meşakkatli bir çalışmanın ürünüdür

''PARMAKLA GÖSTERİLEN ÜLKELER ARASINDAYIZ''

Devrim niteliğindeki projeyle yerli ve milli uydu platformuna sahip olduk. Alt yüklenicilerle birlikte uydu üretim ekosistemi kurarak birçok kurum ve kuruluşumuzun uzay sanayine katkı vermesini sağladık. Aktif roller üstlenen mühendis ve personelle birlikte uydu ve uzay teknolojileri için insan kaynağı yetiştirmiş olduk.

Fırlatma süreci de Türksat tarafından yönetildi. Dünya nüfusunun yüzde 60'ından fazlasını 5 milyar nüfusu kapsama alanına alan uzay çalışmalarında parmakla gösterilen ülkeler arasına girdik.

''TÜM TUŞLARA BASILIYOR''

Ana muhalefet partisi eliyle, Türkiye tartışmaların içerisine çekilmek isteniyor. Sokaklarımızın terörize edilmesinden, Türkiye'nin Batı'ya şikayet edilmesine, üniversite ve lise gençliğinin kışkırtılmasından, ekonomik saldırılara kadar tüm tuşlara basılıyor."