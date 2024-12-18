AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Türkiye'den daha büyüktür

Yayınlanma: 18.12.2024 - 15:25

Güncelleme: 18.12.2024 - 15:33

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜBİTAK ve TÜVA Ödülleri Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan konuşmasında şunları söyledi:

''Çağın gerisinde kalan değil, çağa liderlik eden bir büyük ve güçlü Türkiye hedefine emin adımlarla ilerliyoruz.

Şu gerçeği Suriye başta olmak üzere, son dönemde bölgemizde yaşanan her hadise bizlere hatırlatmaktadır, Türkiye, Türkiye'den daha büyüktür.

Ufkumuzu 782 bin kilometrekareyle sınırlandıramayız. İnsan nasıl kaderinden kurtulamazsa, Türkiye ve Türk milleti de mukadderatından kaçamaz, saklanamaz."