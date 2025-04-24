AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem için 'marjinaller' çıkışı

Yayınlanma: 24.04.2025 - 13:22

Güncelleme: 24.04.2025 - 13:35

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA İstanbul Temsilciliği açılış törenine katıldı.

Erdoğan, İstanbul'da yaşanan 6.2'lik deprem ve kentsel dönüşüme ilişkin konuştu.

''MARJİNALLERİN NE DEDİĞİNE BAKMADAN...''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da yaşanan 6.2'lik depreme ilişkin şunları kaydetti:

"Her işe karşı çıkan marjinallerin ne dediğine bakmadan kentsel dönüşüm projelerini süratle hayata geçirmeye odaklanmalıyız. Ele ele verip birlikte çalıştığımızda kısa sürede çok büyük mesafe almamız pekala mümkündür."

''HAYATA GEÇİRMEYE ODAKLANMALIYIZ''

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devlet olarak tüm birimlerimizle seferberlik anlayışıyla çalışıyoruz. Deprem gibi hepimizi sarsan konuların günlük siyasete alet edilmesini tasvip etmiyoruz. Fırsatçıları da vicdana davet ediyoruz. Bugünler siyaset yapma değil bir olma günüdür. Artık laf üstüne laf değil taş üstüne taş koyma vaktidir. Tüm enerjimizi yapı stokumuzu yenilemeye harcamalıyız. Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmeye odaklanmalıyız.

Deprem gibi hepimizi etkileyen konuları günlük siyasetin polemiklerine alet edilmesi asla tasvip etmiyoruz. Biz böyle hassas zamanlada hiç kimse ile tartışmaya girmek istemiyoruz. Selden kütük kapma yarışında olan fırsatçıları da vicdana davet ediyoruz."