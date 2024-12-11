AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjde diye duyurduğu sensör desteği ihtiyacı karşılamıyor

Yayınlanma: 11.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 11.12.2024 - 04:00

Yaklaşık 30 bin Tip 1 diyabet hastası çocuğu ilgilendiren ve ailelerin uzun zamandır talep ettiği sensör desteği, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) geri ödeme sistemi kapsamına alındı. Ancak kandaki şeker düzeyini takip eden sensör desteğinin 3 bin 500 lira olacağı değerlendiriliyor.

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, bunun yetersiz olacağını belirtti. Şu anda diyabetli bir çocuğun aylık masrafının 9 bin lira olduğunu kaydeden Pala, “Eğer geri ödeme böyle gerçekleştirilecek olursa Tip 1 diyabet çocukların ihtiyaçlarını karşılayamayacak. 18 yaşını bitirir bitirmez bu çocukların şeker hastalığı sona ermiyor. Dolayısıyla 18 yaş üstündeki çocuklarımızın da bu kapsama alınması gerekir” dedi.

"SGK KARŞILAMALI"

Sağlığa bir hak gözüyle baktıklarını belirten Pala, “Hakkın önünde engel olmaması gerekir” dedi. “Şu anda diyabetli bir çocuğun aylık masrafının 9 bin lira olduğuna dikkat çeken Kayıhan Pala, “Siz bu kadar masrafı olan aileye gidip ‘9 bin lirayı ödeyin, sonra biz size 3 bin 500’ünü geri verelim’ derseniz, aradaki farkı karşılayamayacak ailelerin çocukları yine sensörlere erişemeyecek. Bu sensör ve pompaların satın alınması SGK tarafından yapılmalıdır” diye konuştu.