AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan CHP Genel Başkanı Özel'e 'kırmızı kart' yanıtı

Yayınlanma: 15.01.2025 - 12:40

Güncelleme: 15.01.2025 - 13:44

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP TBMM Grup Toplantısında gündeme dair konuştu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ekonomik sorunlar ve belediyelere yönelik iktidar baskılarına karşı 'kırmızı kart' eylemini başlatmasına ilgili konuşan Erdoğan ''Neymiş kırmızı kart gösteriyormuş, ya sen o işlerden anlamazsın o iş bizim işimiz'' ifadelerini kullandı.

İMRALI GÖRÜŞMELERİ AÇIKLAMASI

DEM Parti ve terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile başlatılan yeni sürece ile ilgili konuşan Erdoğan, DEM Parti heyetinin yaptığı temasların olumlu olduğunu belirterek ''Şayet gerekli çağrı yapılır, terör örgütü ve bağlantılı yapılar da gereken adımları atarsa kazanan Türküyle Kürdüyle tüm Türkiye olacaktır'' açıklamasında bulundu.

Erdoğan'ın bazı kısımlar şöyle:

''2025'in ilk iki haftasında iki acı haber aldık. Şarkıları ile gönül tellerimizi titreten Ferdi Tayfur'un vefatı milletçe hepimizi derinden üzmüştür. Anadolu'nun bağrı yanık gençlerinin duygularına tercüman olan merhum Ferdi Tayfur, kalbi ülkesi ve milletimiz için çarpan bir sanatçımızdı. Kendisini bir kez daha rahmetle ve şükranla yadediyorum. İkinci büyük kaybımız Amasya ve Ankara milletvekilimiz Ahmet İyimaya'ydı. Araştırmaya merakı, kendine has üslubuyla Meclis çatısı altında ülkemize uzun yıllar hizmet etmiş, müstesna bir isimdir.

Partimiz 11 milyon 165 bin üye sayısı ile zirvedeki yerini koruyor. Bizden sonra ikinci sıradaki ana muhalefete attığımız fark 9 buçuk milyon üye. AK Parti gençlik kollarının 1 milyon civarındaki üye sayısı birçok siyasi partinin üye sayısından daha fazladır. 109 ülkenin nüfusundan daha çok mensubu olan devasa bir aileden bahsediyoruz. AK Parti olarak üye sayısı olarak Türkiye'nin en büyük ailesiyiz.

Bölgemizdeki sıcak çatışmalara rağmen bunları başarmamız takdire şayandır. Enflasyonla mücadeleye verdiğimiz önemi her fırsatta vurguluyoruz. Düşüşün başladığını görüyoruz. Haziran'da girdiğimiz dezenflasyon devam ediyor.

Dünyada da benzer bir durumun yaşandığına şahitlik ediyoruz. Bir süredir üzerinde çalıştığımız sosyal konut projesi çalışmalarımızdan biri. Kararlı duruşumuzu bozmayıp 85 milyon hep birlikte kazanacağız.

''BİRAZ DAHA SABREDECEĞİZ''

Dünyada da benzer durum yaşanıyor. Hükümet olarak bu ataleti kıracak müdahalelere gireceğiz. Enflasyonla mücadeleyi gıda ve konut yönlü alanlarda arz yönlü tedbirlerle de destekleyeceğiz. Sosyal konut projemiz bunlardan biri. Deprem konutları tamamlanınca elimiz biraz daha rahatlayacak. Enflasyon düştükçe alım gücü de artacağı için milletimizin sıkıntıları biraz daha hafifleyecek. Bunun için biraz daha sabredeceğiz.

''ÖKÜZ ALTINDA BUZAĞI ARAMAYA DEVAM EDİYORLAR''

2024 bölgemizde kritik hadiselerin meydana geldiği yıl oldu. Suriyeli kardeşlerimiz 13 yıl boyunca kimyasal silahlarla işkenceyle açlıkla halkını katleden Esed'den ve Baas rejiminden sonunda kurtulmuştur. Suriye meselesinde o kadar ahlak dışı cümleler kurdular ki bugün konuşmaya yüzleri dahi yok. Hırçınlaşmalarının sebebi işte bundandır. Hatalarıyla yüzleşmek yerine öküz altında buzağı aramaya devam ediyorlar.

Ne yaparsanız yapın, Suriye devrimini üflemekle söndüremeyeceksiniz. Ülkemiz içinde de o çok arzuladığınız kışkırtmayı yapamayacaksınız.

(Özel'in 'kırmızı kart' eylemi) Milletimiz gibi biz de bu orijinal fikir karşısında dumura uğradık.CHP'nin siyaset üretme kabiliyetini bir kez daha görmüş olduk''

'SİLAH BIRAKMA'YA YANIT YOK

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, grup toplantısı çıkışında bir gazetecinin "silah bırakma" konusuyla ilgili sorusuna karşı tutumu da dikkat çekti.

Erdoğan, gazetecinin sözkonusu "Silah bırakma çağrısı geleceği konusunda umutlu musunuz?" sorusunu öncesinde anlamadı ve başını sallayarak soruyu tekrar etmesini istedi. AKP'li Cumhurbaşkanı, gazetecinin tekrarladığı karşısında ise bu kez herhangi bir yanıt vermeyerek korumaları ve kurmayları eşliğinde yoluna devam etti.