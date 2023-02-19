AKP'li Dörtkardeş'ten tepki çeken paylaşım
AKP'li Kübra Dörtkardeş'in Adıyaman’da ayağı çıplak küçük bir depremzede çocukla ilgili yaptığı paylaşım tepkilere neden oldu.
AKP Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyesi Kübra Dörtkardeş’in depremden 13 gün sonra gittiği çadır kentte çıplak ayaklı bir çocuğa lüks arabasının önünde meyve suyu ve kek verirken foto çektirip paylaşması eleştirilere yol açtı.
Dörtkardeş sosyal
medya hesabından yaptığı
paylaşımda, “Sen ve
senin gibi hiçbir çocuğun
ayakları çıplak kalmasın
diye gece gündüz çalışmaya
devam edecem” dedi.
AKP’li Dörtkardeş’in bir depremzede çocuğa yardım fotoğrafı eşi Fatih Dörtkardeş tarafından da övgüyle paylaşıldı. “Devlet nerede diyen soran olursa, gecenin bu saatinde Adıyaman’ın viran olmuş mahallelerinde yalın ayak gezen Abdullah’lara yetmeye gitti dersiniz” ifadeleriyle yapılan paylaşıma çok sayıda tepki geldi.
Dörtkardeş gelen
tepkiler üzerine deprem
paylaşımlarını kaldırdı.
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