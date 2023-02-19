AKP'li Dörtkardeş'ten tepki çeken paylaşım

Yayınlanma: 19 Şubat 2023 - 19:32

Güncelleme: 19 Şubat 2023 - 19:32

AKP Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyesi Kübra Dörtkardeş’in depremden 13 gün sonra gittiği çadır kentte çıplak ayaklı bir çocuğa lüks arabasının önünde meyve suyu ve kek verirken foto çektirip paylaşması eleştirilere yol açtı.

Dörtkardeş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sen ve senin gibi hiçbir çocuğun ayakları çıplak kalmasın diye gece gündüz çalışmaya devam edecem” dedi.



AKP’li Dörtkardeş’in bir depremzede çocuğa yardım fotoğrafı eşi Fatih Dörtkardeş tarafından da övgüyle paylaşıldı. “Devlet nerede diyen soran olursa, gecenin bu saatinde Adıyaman’ın viran olmuş mahallelerinde yalın ayak gezen Abdullah’lara yetmeye gitti dersiniz” ifadeleriyle yapılan paylaşıma çok sayıda tepki geldi.

Dörtkardeş gelen tepkiler üzerine deprem paylaşımlarını kaldırdı.

