AKP'li Efkan Ala'dan 'kaçış planı' açıklaması: 'Yanlış bir şey yaparsanız maliyetini 85 milyon öder'

28 Mayıs 2022 Cumartesi, 09:02

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve aile bireylerinin yurt dışına kaçmaya hazırlandığı, bu kapsamda TÜRGEV ve Ensar Vakfı aracılığıyla ABD'ye para transferi yaptığı iddiasına AKP Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala'dan da bir yanıt geldi.

Efkan Ala, Yıldırım Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan 48 dönümlük Balaban Mesire Alanı’nın açılışında konuşan AKP Genel Başkan Yardımcısı Ala, "Herhangi bir ülkeden Türkiye’ye bakan insan, Türkiye’de bu işler olurken, Türkiye’nin ikinci büyük partisinin genel başkanı Türkiye’nin cumhurbaşkanına, bu kadar badire atlatmış cumhurbaşkanına, bu kadar işi başarmış bir kadronun liderine ve ülkenin Türkiye Cumhuriyeti’nin 85 milyonun cumhurbaşkanına kaçacak yol ve arkasından iki ülke arasındaki sivil toplum örgütlerinin birbirine yaptığı yardımları gerekçe gösteriyoruz. Arkadaşlar bir ülkenin cumhurbaşkanına ’kaçacak’ demek, o ülkeye suikast düzenlemektir. Böyle bir şey olabilir mi?" dedi.

Efkan Ala, "Ne demektir yani bir ülkenin cumhurbaşkanı ’yurtdışına kaçacak’ demek, o ülkede çöküntü demek. Düşünün 15 Temmuz’da kaçmamış, 17-25’te kaçmamış, muhtıra verilmiş kaçmamış, darbe teşebbüsü olmuş kaçmamış. Kardeşim bundan büyük ne açıklayabileceksin ki bu kişi yurtdışına kaçacak? Bu nasıl bir ahlaksızlıktır. Bu ülkeye nasıl bir suikasttir. Bu nasıl ülkeyi hançerlemektir?" ifadelerini kullandı.

Ala, "Herkes ciddi olmalıdır. Tiyatro oynatmıyoruz. Biz sanatçıları izleriz, saygı duyarız ama siyaset alanı her bir cümlenin getirisinin ya da maliyetinin 85 milyona mal olduğu bir alandır. Yanlış bir şey söylerseniz bilin ki bunun maliyetini 85 milyon öder. Yanlış bir şey yaparsanız bilin ki bunun maliyetini 85 milyon öder. Doğru bir cümle kurarsanız bunun getirisini 85 milyon paylaşır, doğru bir iş yaparsanız onun getirisini bütün millet paylaşır. Onun için değerli kardeşlerim iş bilmiyor söz bilmiyorsanız lütfen biraz ciddiyet diyorum, biraz ciddiyet" diye konuştu.