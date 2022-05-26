Yöneylem Araştırma'dan son seçim anketi: Erdoğan'a kötü haber, seçmen 'asla' dedi

MUHALEFETİN ADAYI KİM OLURSA ONA OY VERECEK

Özellikle muhalif seçmenlerin kafasında kazanabilecek adaya dair bir fikir var. Kendi görüşünün galip gelmesi için isim olarak sorduğumuz sorularda kendi destekledikleri isme destek verirken diğerini özellikle desteklememe eğilimi sergiliyorlar. Örnek verirsek geçtiğimiz seçimde CHP’ye oy vermiş, önümüzdeki seçimde yine CHP’ye oy verecek, kendi dünya görüşünü Atatürkçü ve sosyal demokrat olarak değerlendiriyor, AK Parti lideri Erdoğan’a oy verir misinin sorusuna, ‘asla oy vermem’ diyor ve gönlündeki isim de Ekrem İmamoğlu var. Recep Tayyip Erdoğan mı yoksa Kemal Kılıçdaroğlu mu diye sorduğumuzda, Erdoğan diyor ama Erdoğan mı yoksa İmamoğlu mu diye sorduğumuzda İmamoğlu diyor. Aslında bu kişi seçim günü geldiği zaman muhalefetin adayı kim olursa muhtemelen ona oy verecek.