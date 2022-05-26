Yöneylem Araştırma'dan son seçim anketi: Erdoğan'a kötü haber, seçmen 'asla' dedi
Yöneylem Araştırma, yeni kamuoyu araştırmasının sonuçlarını açıkladı.
Yöneylem Araştırma Genel Koordinatörü Doç. Derya Kömürcü, Radyo Sputnik’te Mayıs ayı anket sonuçlarını yorumladı. Kömürcü, “24 Haziran’da Erdoğan’a oy vermiş olan seçmenlerin yaklaşık yüzde 20’si bugün asla oy vermem diyor. Gördüğüm kadarıyla seçmen aslında iktidarı değiştirmeye karar vermiş ama yerine kimin geleceği konusunda kararsızlık var” dedi.
AKP VE MHP GERİLEDİ
Yöneylem Araştırma Genel Koordinatörü Doç. Derya Kömürcü'nün açıklamalarından satır başları şöyle:
"2021 içinde özellikle yılın ikinci yarısında AK Parti ve MHP’nin oylarında gerileme gördük. Bugüne kadar iktidarın yapamadıkları ya da kötü yaptıkları üzerinden kaybettikleri oylar vardı bu tabloyu değiştiriyordu şimdi ise tablo daha radikal olarak değişecekse muhalefetin yapacakları önem kazandı. Bu ay yaptığımız araştırmanın bizde oluşturduğu izlenim bir tür bu başarısızlıkların özellikle ekonomideki kötü gidişatın artık kanıksanmaya başladığını görüyoruz. Her ay, ‘Türkiye nasıl yönetiliyor’ diye soruyoruz iyi ya da kötü yönetiliyor diyorlar ama siyasi pozisyonu neyi gerektiriyorsa vatandaşlar o cevabı vermeye başladılar.
ERDOĞAN'A OY VERİRİM DİYENLER YÜZDE 35'İ BULAMADI
Karşısındaki adaydan bağımsız olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendi oy potansiyelini ölçmeye çalışıyoruz. Sorduğumuz sorular arasında ‘önümüzdeki pazar seçim olsa oyunuzu AK Parti lideri Erdoğan’a verir misiniz’? diyoruz ve bu ay kesinlikle oy veririm diyenler bu ay yüzde 31 civarında ve bu oran son bir yıl içerisinde yaptığımız araştırmalarda yüzde 35’i hiç bulmadı. Erdoğan’a asla oy vermem diyenlerin oranı bu ay yüzde 54 ve bu da muhalefetin potansiyelini gösteriyor. 24 Haziran’da Erdoğan’a oy vermiş olan seçmenlerin yaklaşık yüzde 20’si bugün asla oy vermem diyor. Gördüğüm kadarıyla seçmen aslında iktidarı değiştirmeye karar vermiş ama yerine kimin geleceği konusunda kararsızlık var.
MUHALEFETİN ADAYI KİM OLURSA ONA OY VERECEK
Özellikle muhalif seçmenlerin kafasında kazanabilecek adaya dair bir fikir var. Kendi görüşünün galip gelmesi için isim olarak sorduğumuz sorularda kendi destekledikleri isme destek verirken diğerini özellikle desteklememe eğilimi sergiliyorlar. Örnek verirsek geçtiğimiz seçimde CHP’ye oy vermiş, önümüzdeki seçimde yine CHP’ye oy verecek, kendi dünya görüşünü Atatürkçü ve sosyal demokrat olarak değerlendiriyor, AK Parti lideri Erdoğan’a oy verir misinin sorusuna, ‘asla oy vermem’ diyor ve gönlündeki isim de Ekrem İmamoğlu var. Recep Tayyip Erdoğan mı yoksa Kemal Kılıçdaroğlu mu diye sorduğumuzda, Erdoğan diyor ama Erdoğan mı yoksa İmamoğlu mu diye sorduğumuzda İmamoğlu diyor. Aslında bu kişi seçim günü geldiği zaman muhalefetin adayı kim olursa muhtemelen ona oy verecek.
İLK KEZ OY KULLANACAK GENÇLER
İlk defa oy kullanacak genç seçmenlerin tercihlerini her ay analiz ediyoruz. CHP ilk defa oy kullanacak genç seçmenler önünde açık ara önde. Türkiye ortalamasında CHP’nin oyu yüzde 25 civarındayken genç seçmenlerde yüzde 37’e kadar çıkabiliyor. Önümüzdeki seçimde seçmenlerin yüzde 10’ndan fazlası genç seçmenden oluşuyor ve etkisi olacağını düşünüyorum."
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