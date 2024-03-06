AKP'li Efkan Ala'dan Yeniden Refah'a: CHP'nin kazanmasına yardımcı oluyor

Yayınlanma: 06.03.2024 - 11:57

Güncelleme: 06.03.2024 - 12:06

AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala, partisiyle ittifak görüşmeleri sonuçsuz kalan ve seçime kendi adaylarıyla girme kararı alan Yeniden Refah Partisi'ni hedef aldı.

MHP ve BBP ile yapılan işbirliğini "prensipler anlaşması" olarak niteleyen Ala, bazı partilerle "Türkiye vizyonu"nun kazanması anlayışı yerine kendi partilerinin daha çok ne kazanabileceği saikiyle hareket ettikleri için işbirliği yapamadıklarını dile getirdi.

Ala, şöyle devam etti:

"İttifakta çerçeve şudur; eğer iki parti de ayrı ayrı girdiği zaman ikisinden biri kazanacaksa sorun yok. Mesela bir seçim bölgesinde ya MHP ya AK Parti kazanacak. Burada bir sorun yok. Ama iki parti de seçime girdiğinde eğer CHP kazanacaksa o zaman sorun var demektir. Eğer CHP kazanacaksa ittifak çatısı altında olmanın anlamı yok."

"O zaman artık Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı çatısı altında değil mi?" sorusu üzerine Ala, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Değil tabii. Bu çok net, açık. Yani Yeniden Refah Partisi'nin girdiği yerlerde seçimlere kendisinin kazanma ihtimali yok ama kendisi orada seçime girdiği için CHP'nin kazanma ihtimalini artırıyor. Aslında verilen oy o partiye de verilmiş olmuyor, doğrudan CHP'nin, muhalefet partisinin belediyeyi kazanmasına yardımcı olmuş oluyor. Çünkü bütün veriler o seçimi kazanma ihtimallerinin olmadığını gösteriyor. Bunun için artık günümüzde müneccim olmaya lüzum yok. Yani hesap ortada, durum görülüyor. Ama orada sırf seçime girdikleri için bu sefer AK Parti'nin orada seçimi riske giriyor."

"YÜZDE 50'NİN ÜZERİNDE OY ALDIĞIMIZ YERİ VERMENİN ANLAMI YOK"

Ala, şunları kaydetti:

"Bir de talepler ve öneriler burada çok önemli. Bir talepte, öneride bulunurken mutlaka hem Türkiye'nin hem milletimizin hem de partilerin kazançlı çıkıyor olması gerekir. Talepler AK Parti'nin zaten yüzde 50'den fazla oy aldığı yerlerin kendilerine verilmesi yolunda olunca bunun bir anlamı yok. Zaten yüzde 50'nin üzerinde oy alacağımız bir yeri, bir büyükşehir ya da şehri görüşme yaptığımız aynı çatı altında olma arzusunda olan partilerin birbirlerine vermelerinin ne anlamı olabilir. Mesele şehirleri topyekun olarak Cumhur İttifakı çatısı altında tutmak ve kaybetmemek. Türkiye'nin hedeflerine doğru yol alınabilsin. Burada bir anlayış farklılığı ortaya çıktı."