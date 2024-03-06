Türkiye anketinde dikkat çeken ‘Refah’ payı: AKP’deki erime seçimi etkileyecek mi?
MetroPOLL Araştırma’nın yaptığı anketin sonuçlarına göre, AKP’nin oyları giderek düşüyor. Şubat ayı sonuçlarında AKP’den Yeniden Refah’a yüzde 2’lik bir geçiş söz konusu.
MetroPOLL Araştırma’nın yaptığı Türkiye’nin Nabzı anketinin Şubat 2024 sonuçları resmi sosyal medya hesabında paylaşıldı.
“AK Parti’den YRP’ye yönelen oylar AK Parti’de 2 puanlık azalmaya YRP’de ise artışa yol açmıştır” notuyla paylaşılan ankette katılımcılara ‘Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirdiniz?’ sorusu yönetildi.
Kararsızların dağıltılmadığı anketin sonuçlarına göre, AKP’yi seçenlerin oranı yüzde 23.9 olurken, 'CHP’ye oy veririm' diyenler ise yüzde 18.2 oldu.
Yüzde 6.1’in tercihi MHP olurken, İYİ Parti yüzde 6.7 olarak açıklandı. Öte yandan Yeniden Refah Partisi, 14 Mayıs seçiminden bu yana oylarını yüzde 2 artırmış görünüyor. Buna göre, YRP’nin oy oranı yüzde 4.2 görünüyor.
Anketin sonucunda DEM Parti’yi tercih edenlerin oranı da yüzde 8.3 olarak belirlendi.
Metropoll’ün Şubat 2024 araştırmasına göre Türkiye geneli için partilerin oy desteği. pic.twitter.com/1liNa529gN— MetroPOLL Araştırma (@metropoll) March 6, 2024
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