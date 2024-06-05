AKP'li eski kayyum 'az sabır' dedi, tepkiler üzerine açıklama yaptı

Yayınlanma: 05.06.2024 - 13:52

Güncelleme: 05.06.2024 - 13:52

Şanlıurfa’nın Halfeti İlçe Belediye Başkanlığı için 31 Mart'ta AKP'den aday olan ve seçimi kaybeden eski kayyum Şeref Albayrak, sosyal medya hesabından miting fotoğrafını paylaşarak “Az sabır” diye yazdı. Albayrak, belediye yönetimine yeniden kayyum atanacağı iması yaptığı şeklinde yorumlanan bu paylaşımının gündem olmasının ardından bir açıklama yaptı.

Albayrak, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Seçim gecesi Halfeti’de 'biji serok Apo' sloganı attıranlar, halkımızla birlikte yöneteceğiz diye yola çıkıp Diyarbakır’dan atanan örgütçülere belediyeleri teslim eden Kandilciler; rahat olun ya bir fotoğraf paylaştık sadece niye panik yapıyorsunuz…

Bu arada aynı nehirde iki defa yıkanılmaz, stres yapmayın öyle bir derdim yok; fakat aday seçerken bir dahaki sefer dikkatli olun özellikle 6 yıl 3 ay terör örgütü üyeliğinden ceza alan bir örgütçüyü aday yapmayın gerçi o da sizin elinizde değil; Kandil'in onay vermediği kimseyi aday yapamıyorsunuz…"

2016 yılında Halfeti Kaymakamı olan Şeref Albayrak, aynı yıl Halfeti Belediye Başkanı Mustafa Bayram'ın tutuklanmasının ardından belediye başkanlığına kayyum olarak atanmıştı. 2019 seçimlerinde AKP'nin adayı olan Albayrak, seçimleri yüzde 54.9 oyla kazanmıştı. 31 Mart 2024 seçimlerinde de AKP'den aday olan Albayrak, DEM Parti'nin adayı Mehmet Karayılan karşısında yarışı kaybetmişti.