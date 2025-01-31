AKP’li eski milletvekilinden İmamoğlu’na 'cezaevi' göndermesi: 'O da çantasını hazırlasın...'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef alan soruşturmalarla ilgili olarak iktidara yakın TGRT Haber'de yayınlanan programda tepki çeken ifadeler kullanıldı.

AKP’li eski milletvekilinden İmamoğlu’na 'cezaevi' göndermesi: 'O da çantasını hazırlasın...'
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.01.2025 - 12:47

TGRT HABER’de yayımlanan Taksim Meydanı’nda konuşan Gazeteci Barış Yarkadaş ile AKP eski Milletvekili Ali Turan arasında HALK TV tartışması çıktı. 

Yarkadaş, “HALK TV’ye yapılan operasyon tam anlamıyla hukuksuzdur. Adresi, ikameti belli olan arkadaşlarınız çağırılsa ifadeye giderdi” dedi.

Yarkadaş, “Suat Toktaş, operasyon kendisine de uzayabilir düşüncesiyle cezaevi çantası yaptırmış. Kaçacak hali yok” ifadelerini kullandı. 

AKP’li Turan bunun üzerine “Ekrem İmamoğlu da yarın ifadeye giderken çantasını yanında götürsün” dedi.

Yarkadaş bu sözler üzerine tepki göstererek “'İmamoğlu’na da cezaevi yolu göründü' diyorsun. Turbu heybenden çıkardın” diye konuştu.


Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #TGRT haber

İlgili Haberler

Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması

Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması
Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: 'Hak yemem ama hakkımı da yedirmem...'

Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: 'Hak yemem ama hakkımı da yedirmem...'
Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'na destek için İstanbul Adliyesi'nde!

Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'na destek için İstanbul Adliyesi'nde!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler