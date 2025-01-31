AKP’li eski milletvekilinden İmamoğlu’na 'cezaevi' göndermesi: 'O da çantasını hazırlasın...'

Yayınlanma: 31.01.2025 - 12:47

Güncelleme: 31.01.2025 - 12:47

TGRT HABER’de yayımlanan Taksim Meydanı’nda konuşan Gazeteci Barış Yarkadaş ile AKP eski Milletvekili Ali Turan arasında HALK TV tartışması çıktı.

Yarkadaş, “HALK TV’ye yapılan operasyon tam anlamıyla hukuksuzdur. Adresi, ikameti belli olan arkadaşlarınız çağırılsa ifadeye giderdi” dedi.

Yarkadaş, “Suat Toktaş, operasyon kendisine de uzayabilir düşüncesiyle cezaevi çantası yaptırmış. Kaçacak hali yok” ifadelerini kullandı.

AKP’li Turan bunun üzerine “Ekrem İmamoğlu da yarın ifadeye giderken çantasını yanında götürsün” dedi.

Yarkadaş bu sözler üzerine tepki göstererek “'İmamoğlu’na da cezaevi yolu göründü' diyorsun. Turbu heybenden çıkardın” diye konuştu.